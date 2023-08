BARI - In un atto di straordinaria prontezza e cooperazione, un bambino di 6 anni in gravissime condizioni è stato trasportato in volo dall'Aeronautica Militare da Bari a Roma, nel tentativo di garantirgli cure mediche urgenti. L'azione, coordinata dalla Prefettura di Bari, ha permesso di mettere a disposizione un volo dell'Aeronautica militare per trasferire il piccolo paziente e l'equipe medica da Bari a Roma, con un risultato che ha dimostrato l'efficacia delle risorse e della collaborazione in momenti di emergenza.Il volo, che ha attraversato i cieli italiani, è arrivato a Ciampino alle ore 19, portando con sé il bambino e l'ambulanza con l'equipe medica. Questa operazione ha permesso di accorciare drasticamente i tempi di trasporto, evitando ritardi potenzialmente fatali e fornendo al bambino una possibilità vitale di ricevere cure specializzate.L'attenzione e la prontezza dimostrate dalla Prefettura di Bari e dall'Aeronautica Militare sono state cruciali per il successo di questa operazione di soccorso, che ha dimostrato quanto sia fondamentale avere risorse e capacità di risposta rapide e ben organizzate in situazioni di emergenza.Una volta giunto a Roma, il bambino è stato immediatamente trasferito al Bambino Gesù, dove ha potuto ricevere le cure necessarie da parte di un team medico specializzato. Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di un sistema di emergenza efficiente e coordinato, che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche.