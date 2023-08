Ostuni, 'In fondo al mar': domenica 6 agosto a 'Teatro Madre Festival' uno spettacolo per tutta la famiglia



C'è grande attesa per il ritorno a Teatro Madre Festival della compagnia Teatro Verde. Dopo il successo raccolto nel 2020, la compagnia romanta ritorna al Parco Archeologico di Santa Maria d'Agnano di Ostuni, domenica 6 agosto, alle h. 21, con la nuova produzione di teatro su nero e teatro d'attore "In fondo al mar" (consigliato da 4 anni) con la regia di Yannick Toussain.





Un divertentissimo thriller subacqueo, che fa ridere e pensare, e ci parla con delicatezza ma senza sconti dell’emergenza climatica. Facendo il verso alle più classiche spy-story americane i tre attori burattinai guidano gli spettatori sul fondo di una laguna tropicale, ricreata in una scatola nera grazie all’incanto di luci e trucchi sorprendenti, un angolo di sogno in cui, tra misteri e risate, tra buffi inseguimenti e storie d’amore, tra poliziotti incorruttibili e tipi senza scrupoli, insomma tra pesci piccoli e pesci grossi, il mondo sottomarino diventa una divertente e raffinata metafora del mondo umano.

Ma Teatro Madre Festival non è solo spettacolo dal vivo: sempre domenica 6 agosto, alle ore 18.00, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio del "Pomeriggio al Parco" Circolando (consigliato dai 4 anni), tra prove di giocoleria, equilibrismo ed acrobatica. Il laboratorio ha un costo di 7 euro. Necessaria la prenotazione, contattando il +393892656069.

Alle ore 19.00, l’appuntamento, rivolto a grandi e piccini che hanno acquistato il biglietto dello spettacolo, è alla scoperta del Parco di Santa Maria d’Agnano e della sua grotta guidati da Pamela Viaggi. Gradita la prenotazione, sempre al +393892656069. Non mancherà un punto ristoro allestito da Raparossa Cucina Naturale.

Alle 19.00, infine, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite, a cura di Pamela Viaggi di Ostuni, alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche (gradita la prenotazione). Immancabili, infine, le proposte culinarie creative e colorate proposte nell’area food da Raparossa Cucina Naturale e la selezione musicale a cura di Giovanni Calella.

Prossimo appuntamento in programma, mercoledì 9 Agosto, con Teatro Necessario, una delle più incredibili compagnie di Nuovo Circo Italiano che arriverà ad Ostuni con uno spettacolo davvero tout public "Nuova Barberia Carloni", uno show divertentissimo e interattivo in cui clownerie, acrobatica e musica dal vivo restituiscono il fascino senza tempo ormai vecchie barberìe in cui si entrava più per ingannare il tempo tra una chiacchiera e un sorso di caffè che per tagliare i capelli.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it





Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it





Biglietti

Posto unico non numerato.

Biglietto unico 7 euro