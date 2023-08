BITONTO - Bitonto, una pittoresca cittadina in Italia, sta facendo parlare di sé a livello internazionale grazie agli incredibili successi del suo figlio nativo, Leonardo Saponaro. Appena cinque giorni dopo aver stabilito un nuovo record mondiale percorrendo quasi 53 chilometri su un circuito pre-misurato in un'ora, Saponaro ha nuovamente inciso il suo nome nei Guinness World Records, questa volta per una straordinaria corsa di 100 chilometri.In un'incredibile prova di resistenza, Saponaro ha completato i 100 chilometri in un incredibile tempo di 79 minuti e 10 secondi, il tutto mentre pedalava su un rullo fisso. Per mettere in prospettiva questo risultato, si tratta di una straordinaria velocità media di circa 60 chilometri all'ora.Ciò che è ancora più straordinario è che le due imprese da record sono separate da soli cinque giorni e hanno seguito formati quasi identici a quello del 2019 che ha portato Saponaro ai Guinness World Records. Vale la pena notare che, oltre ai suoi record mondiali, Saponaro ha anche fondato una scuola di ciclismo e è diventato il dirigente più giovane di un club ciclistico, il Gruppo Sportivo Kailia.Leonardo Saponaro, nato nel 1992, ha una carriera ciclistica che spazia dai suoi giorni da ciclista semi-professionista, con numerose competizioni nazionali e internazionali e importanti convocazioni come rappresentante della Puglia e dell'Italia. Il suo passaggio all'ultracycling lo ha poi portato a collaborare con i Guinness World Records.In meno di una settimana, Saponaro ha aggiunto ulteriori glorie al suo già impressionante palmarès. I suoi successi non solo riempiono di orgoglio Bitonto, ma forniscono anche ispirazione e motivazione alla comunità locale. La città può ora vantare di essere stata lo sfondo di questi momenti prestigiosi nella storia del ciclismo.Mentre Saponaro continua a spingere i limiti di ciò che è possibile su due ruote, la sua storia è un testimonianza del potere della dedizione, della perseveranza e della ricerca dell'eccellenza nello sport.**Contatti:** Email: guinnessleonardo@gmail.com Sito dell'atleta: https://www.leonardosaponaro.it