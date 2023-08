NICOLA ZUCCARO - Clamoroso al Marassi, dove nella serata di venerdì 25 agosto 2023, la Sampdoria è stata sconfitta dal Pisa per 0-2 nell'anticipo della seconda giornata di Serie B.





Tramoni al 14' e Arena al 59', hanno consentito ai nerazzurri di salire per una notte nei quartieri alti della classifica del torneo cadetto 2023-24. Per la Sampdoria, al debutto fra le mura amiche, una brutta e amara sconfitta che dovrà indurre il suo allenatore, Andrea Pirlo, e l'intera squadra blucerchiata a riflettere sul cinismo della cadetteria, dopo anni di militanza in Serie A.