BITONTO - Bitonto può vantare un nuovo Guinness World Record grazie all'eccezionale performance di Leonardo Saponaro, il quale ha coperto la straordinaria distanza di 52 chilometri, 837 metri e 48 centimetri in un'ora sulle strade bitontine. Questa impresa straordinaria è stata effettuata su un circuito che includeva le strade di Via Lazzati, Viale Europa, SP55, Poligonale e SP88, per una lunghezza complessiva di quasi 7,5 chilometri, che è stato percorso sette volte in un solo ora.Il tentativo di stabilire il Guinness World Record è stato condotto rispettando rigorosamente tutti i requisiti e le regole prestabilite dall'organizzazione. Leonardo Saponaro è ora in attesa della conferma ufficiale del record da parte del Guinness World Records, il che rappresenterebbe un motivo di grande orgoglio non solo per l'atleta stesso, ma anche per la città di Bitonto.Leonardo Saponaro, nato nel 1992, ha un passato come ciclista semiprofessionista, con numerose competizioni di rilevanza nazionale e internazionale, e ha rappresentato la Puglia e l'Italia in importanti eventi sportivi. Successivamente, si è dedicato all'ultracycling e ha iniziato a collaborare con il Guinness World Records per stabilire record eccezionali.La prossima sfida di Leonardo Saponaro è fissata tra soli cinque giorni a Gioia del Colle, dove cercherà di percorrere 100 chilometri nel minor tempo possibile. Gli appassionati di ciclismo e gli abitanti di Bitonto possono essere fieri di avere un recordman del calibro di Leonardo Saponaro che porta lustro alla loro città e dimostra quanto si possano raggiungere traguardi straordinari con dedizione e determinazione.