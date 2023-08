MELPIGNANO - Il Concertone di Melpignano, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate salentina, sta per stupire il pubblico con una struttura da record. Quest'anno, il megapalco è una vera e propria eccellenza tecnologica, una delle strutture di supporto più grandi e capaci al mondo.Con misure impressionanti di 33 metri di larghezza per 18 metri di profondità e un tetto di 24x20 metri in grado di sostenere ben 40 tonnellate di peso, questo palco è una novità assoluta. La sua struttura in alluminio è una soluzione avanzata rispetto ai tradizionali sistemi in acciaio ferroso utilizzati per le torri di ripetizione. Questo permette non solo una maggiore capacità di carico ma anche una maggiore efficienza e resistenza.Ma le dimensioni del palco non sono l'unico aspetto impressionante di questo evento. In termini di tecnologia video, sono previsti oltre 240 metri quadrati di schermi LED, con l'attivazione di ben 10 unità straordinarie ENEL per garantire l'energia necessaria. Questi si aggiungono ai 4 generatori di corrente utilizzati per servizi e spettacoli.I lavori di costruzione del megapalco sono iniziati subito dopo ferragosto e procedono a ritmo serrato grazie a un team di tecnici specializzati che stanno trasformando il progetto in realtà.Non solo la struttura fisica, ma anche la video narrazione dell'evento è stata affidata a un'azienda di eccellenza salentina che ha fatto parlare di sé in Italia e in Europa: la MaTi srl, una casa di produzione milanese guidata da Angelo e Carolina Stamerra Grassi, entrambi salentini. Questo team di professionisti ha realizzato scenografie digitali straordinarie per accompagnare il concerto.La narrazione visiva sarà un vero viaggio onirico attraverso la Puglia, dalle maioliche di ceramica di Grottaglie ai fari del Salento, dalle lotte delle tabacchine ai cieli stellati, dai fiori delle serre di Terlizzi alle onde del mare salentino. Il tema centrale di questo percorso sarà l'acqua, risorsa vitale e simbolo dell'intera regione.Il Concertone di Melpignano si conferma un evento unico e straordinario che unisce musica, tecnologia e tradizioni pugliesi in una serata indimenticabile. Una dimostrazione delle eccellenze salentine che si fanno apprezzare in tutto il mondo.