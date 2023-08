RIMINI - La 44ª edizione del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, che si tiene a Rimini dal 20 al 25 agosto, ha visto la partecipazione attiva della Regione Puglia, impegnata a promuovere temi cruciali come la decarbonizzazione e le comunità energetiche.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato l'impegno della regione nell'ambito della decarbonizzazione, in particolare nei confronti dell'ex Ilva di Taranto. Emiliano ha dichiarato che la Puglia sta lavorando intensamente con l'Unione Europea per implementare la decarbonizzazione dei suoi impianti industriali, ma ha espresso preoccupazione riguardo al possibile definanziamento da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della società DRI d'Italia, responsabile del progetto di riduzione diretta per la produzione di acciaio, noto come "Direct Reduced Iron". Questo progetto, sostenuto dal governo italiano e guidato da Stefano Cao, rappresenta una rivoluzione tecnologica che elimina il carbon coke per la produzione di acciaio, riducendo le emissioni nocive e il CO2. Emiliano ha espresso timori che il governo attuale potrebbe non supportare questo progetto come l'ex primo ministro Mario Draghi. La Puglia e la Campania prevedono di impugnare la delibera del Cipes che vieta l'uso dell'Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) per la parte corrente, mentre la legge lo prevede.Durante il Meeting, Emiliano ha anche incontrato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e ha ringraziato la CEI per il suo supporto e la vigilanza offerta alle regioni e ai comuni italiani nelle loro attività istituzionali. Ha anche sottolineato l'impegno della Puglia nel dialogo ecumenico e interreligioso, sottolineando la disponibilità della regione nell'azione di pace condotta da Papa Francesco.Il Meeting ha affrontato anche il tema dell'energia e delle comunità energetiche con un convegno intitolato "Comunità energetiche e povertà energetica: la democratizzazione dell'energia". In questo contesto, Emiliano ha evidenziato il ruolo di punta della Puglia nella produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico ed l'eolico. La regione ha anche implementato misure per sostenere l'autoconsumo energetico, consentendo alle famiglie a basso reddito di installare impianti di produzione da fonti rinnovabili presso le loro abitazioni. Il surplus energetico viene venduto dalla regione alla rete, finanziando ulteriori installazioni. Emiliano ha inoltre annunciato il lancio del processo partecipativo #mareasinistra, che mira ad attirare talenti e investimenti in Puglia.La partecipazione della Puglia a questo importante evento nazionale ha permesso di promuovere il territorio e le iniziative regionali nell'ambito dell'economia, del turismo e della sostenibilità energetica.