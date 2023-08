Il Lecce ha acquistato il centrocampista albanese Ylber Ramadani 27 anni a titolo definitivo dall’ Aberdeen per 1,2 Milioni di Euro. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. E’ stata superata la concorrenza del Verona. Il calciatore in questa stagione ha giocato 44 partite con gli scozzesi tra Campionato di Serie A e Coppa di Scozia. Nella sua carriera è stato all’ MTK Budapest, Vejle KF Fertzaj Drita e Partizani Tirana. Il giocatore è veloce nell’ organizzazione del gioco. Sarà importante per i salentini nella prossima stagione. L’ obiettivo dei giallorossi pugliesi sarà raggiungere la salvezza.