LECCE - La provincia di Lecce si anima con una serie di eventi culturali che spaziano dalla musica al teatro, dai libri ai laboratori. Ecco una panoramica di alcune interessanti iniziative in programma nei prossimi giorni:

**I Fiori del Jazz a Collepasso**

Il festival "I Fiori del Jazz" giunge alla sua seconda edizione e si terrà il 4 e 5 agosto nel Cortile del Palazzo Baronale di Collepasso. L'evento, promosso dal Comune di Collepasso e con la direzione artistica di Gabriele Rampino, celebra la vocalità jazz femminile. In programma concerti di artisti come Letizia Onorati, Armstrong & the Moonwalkers, As Madalenas, Carolina Bubbico, Faraualla e Roberto Ottaviano. Le esibizioni spaziano tra jazz, rock, elettronica e sonorità soul, rendendo omaggio alla varietà del genere.

**L'arte di guardarsi attorno - I personaggi del romanzo di investigazione con Gianrico Carofiglio a Melpignano**

Nel contesto della rassegna "A Melpignano – Meridiano Salento", lo scrittore Gianrico Carofiglio sarà protagonista con un monologo dal titolo "L'arte di guardarsi attorno - I personaggi del romanzo di investigazione". L'evento si terrà il 4 agosto nell'arena del Palazzo Marchesale di Melpignano e consentirà agli spettatori di conoscere meglio il pensiero e lo stile di uno degli autori più apprezzati del panorama letterario italiano. Carofiglio traccerà un ritratto dei suoi personaggi più amati e discuterà delle tematiche affrontate nei suoi romanzi di investigazione.

**Il @Dio dei social Alessandro Paolucci a Lecce per Agostiniani Libri**

Nel Chiostro degli Agostiniani a Lecce, il 4 agosto, si terrà un incontro con Alessandro Paolucci, l'ideatore dell'account @Dio sui social media, seguito da oltre un milione di follower. Paolucci presenterà il libro "Storia stupefacente della filosofia. Oppio, Lsd e anfetamine da Platone a Friedrich Nietzsche" e racconterà la sua esperienza nel mondo dei social network. L'incontro fa parte della rassegna letteraria Agostiniani Libri e si inserisce nell'ambito delle attività culturali promosse dal Comune di Lecce.

**Per Obbedienza - Dell'incanto di Frate Giuseppe in scena a Corigliano d'Otranto**

La rassegna "Storie terra terra - Teatro, musica e natura" propone lo spettacolo "Per Obbedienza - Dell'incanto di Frate Giuseppe". In scena all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, lo spettacolo racconta la storia di Giuseppe da Copertino, santo, attraverso un monologo di Fabrizio Pugliese. La narrazione offre uno sguardo intenso sulla vita del protagonista, esplorando temi di fede, ricerca di verità e vocazione.

**Luigi Bruno trio in concerto a Galatone**

La rassegna Suoni Streusi propone un concerto del chitarrista, compositore e cantante Luigi Bruno presso la New Trattoria da Santino a Galatone. Accompagnato da Franco Chirivì e Claudio Tuma, Luigi Bruno presenterà un repertorio che spazia tra i suoi progetti musicali, includendo brani dei Muffx e incursioni nella world music e nelle sonorità balcaniche.

**"Una web radio per raccontare" a Cursi per Viva - Tante belle cose**

L'iniziativa La scuola Viva! sul paesaggio prosegue con il modulo "Voci del vicinato: Cunti, fatti e fattereddhi della comunità". Grazie alla collaborazione del giornalista Francesco Spadafora, i partecipanti co-progetteranno una webradio focalizzata su fatti e saperi popolari legati a luoghi di interesse del territorio. Il laboratorio si svolgerà a Palazzo De Donno a Cursi e si concentrerà sull'utilizzo di nuovi linguaggi espressivi attraverso strumenti e tecnologie digitali.

In conclusione, la provincia di Lecce offre una ricca offerta culturale che abbraccia diverse discipline, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in eventi di musica, teatro, letteratura e creatività.