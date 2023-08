Carlotta Buzzacchino di Taranto in corsa per il titolo di Miss Italia 2023

TARANTO - Carlotta Buzzacchino, orgoglio di Taranto, ha raggiunto la prefinale nazionale dell'edizione di Miss Italia 2023, portando con sé il titolo di "Miss Eleganza Puglia" conquistato nella fase regionale del concorso. Le selezioni per Miss Italia Puglia si sono svolte con successo a Nardò (LE), dove Carlotta ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per rappresentare con eleganza e stile la sua regione nella competizione nazionale.La serata di selezione è stata resa ancor più speciale dalla presenza di Miss Italia 2022, Lavinia Abate, che ha agito da madrina della serata e ha avuto l'onore di incoronare la Miss vincitrice della regione Puglia.Carlotta Buzzacchino ha dimostrato di possedere tutte le qualità che caratterizzano una vera Miss Eleganza, con la sua presenza scenica, la grazia e la sicurezza con cui ha affrontato il palcoscenico. Il suo titolo di "Miss Eleganza Puglia" è un riconoscimento del suo stile personale e della sua capacità di incarnare l'eleganza e la raffinatezza che caratterizzano una Miss Italia.Ora, Carlotta si prepara a competere nella prefinale nazionale di Miss Italia 2023, dove avrà l'opportunità di sfidare altre concorrenti provenienti da diverse regioni italiane. Rappresentare la Puglia in questa prestigiosa competizione è un onore e un privilegio che Carlotta accoglie con entusiasmo.L'esperienza di partecipare a Miss Italia va oltre la semplice competizione: offre l'opportunità di conoscere nuove persone, imparare dalle altre concorrenti e crescere personalmente. Carlotta Buzzacchino di Taranto è pronta a portare avanti questa sfida con passione e determinazione, rappresentando con orgoglio la sua regione e l'essenza dell'eleganza pugliese nella corsa per il titolo di Miss Italia 2023.