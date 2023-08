POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare, incantevole località pugliese, ha affascinato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale ha condiviso uno scorcio di questa meravigliosa località sulle sue piattaforme social. Accompagnato dalla sua fidanzata, Francesca Verdini, Salvini ha mostrato il suo apprezzamento per la bellezza di Polignano a Mare, definendola "che meraviglia".Nella foto, il leader della Lega indossa una camicia rosa in lino, perfettamente in sintonia con l'atmosfera estiva. Lo sfondo presenta uno dei panorami più suggestivi della Puglia, ovvero Lama Monachile, che si presenta in tutta la sua magnificenza, popolata da bagnanti in cerca di refrigerio nelle acque turchesi.Salvini non è l'unico membro del governo a scegliere la Puglia come destinazione per una pausa dal trambusto romano. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax nella regione. Nel particolare, si attende la sua visita nella masseria di Ceglie Messapica, nel Brindisino. Nonostante gli impegni politici, Meloni ha fatto spazio per godersi la bellezza e l'ospitalità pugliese.L'interesse dei leader politici nazionali verso la Puglia conferma ancora una volta il richiamo irresistibile di questa regione italiana, famosa per le sue coste mozzafiato, le città d'arte, la cucina ricca di sapori e la calda accoglienza. Non solo i turisti, ma anche le figure più influenti del paese non possono resistere al fascino e alla bellezza che la Puglia offre in ogni angolo.L'immagine di Salvini a Polignano a Mare rappresenta una finestra sulla Puglia che attrae e incanta, confermando che questa regione è una destinazione da non perdere per chiunque desideri una combinazione di relax, cultura e paesaggi straordinari.