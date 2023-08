GAGLIANO DEL CAPO - "Alla fine per noi basterebbe un bar di quelli di un tempo da Strega e Cynar, con i poster di Italia 90 e il caffè fermo a zero sessanta." cantava così ne Le ferie di metà settembre, Carmine Tundo, leader de La Municipàl, ospite d'eccezione dell'evento "50 Caffèèèèè".Un gruppo di amici, animati dal senso di comunità, ha deciso così di organizzare un evento dedicato ai 50 anni dello storico Bar Bielle 2000, aperto nel lontano agosto 1973 da Leonardo Bisanti, nel cuore della piazza di Gagliano del Capo.Il Bar 2000 rappresenta per il paese un punto di riferimento, un baluardo di un modo di vivere la collettività che pian piano sta svanendo. E per i suoi cinquant'anni avventori, amici e artisti locali hanno deciso di festeggiare un traguardo inaspettato. "Ho chiamato il bar 2000 perchè quando lo aprì speravo di arrivarci al 2000" queste le parole del fondatore che è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, ma i cui figli hanno raccolto un'eredità che custodiscono intatta tra cimeli e tradizioni come il tendone che ogni estate si apre con la scritta "caffèèèèè".L'evento, fortemente voluto dalla comunità, vedrà protagonisti durante la serata numerosi interventi di artisti locali che hanno deciso di contribuire all'evento animati dal comune intento di passare una serata all'insegna dello stare intimamente insieme, accompagnati da musica, visioni e parole.L'evento si terrà il 23 agosto a Gagliano del Capo, alle 20.00 è prevista l'apertura della mostra Bar Museo 2000 e a seguire l'inizio dell'evento a partire dalle 21.00.