ALTAMURA - Un velo di tristezza avvolge la comunità di Altamura in seguito alla tragica perdita di Anxhelo Cara, il giovane diciannovenne che ha perso la vita in un drammatico annegamento a Gallipoli, nel Salento. Il sindaco di Altamura, Antonio Petronella, ha espresso il suo cordoglio e il sostegno della città attraverso un toccante messaggio su Facebook."Siamo qui a condividere il vostro lutto e a offrire il nostro sostegno in questo difficile percorso. Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto", ha scritto il sindaco Petronella nella sua dichiarazione. Un gesto che sottolinea la solidarietà e l'empatia della comunità locale nei confronti della famiglia colpita da questa tragica perdita.Anxhelo Cara aveva soli 19 anni quando è stato colpito da un destino così crudele durante una giornata di relax a Baia Verde. La notizia della sua morte ha lasciato una profonda tristezza non solo tra i familiari e gli amici più stretti, ma anche in tutta la città di Altamura, che si unisce nel dolore e nelle condoglianze.Il sindaco Petronella ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia di Anxhelo Cara, riconoscendo l'immensa sofferenza che stanno attraversando in questo momento così difficile. La solidarietà e il supporto della comunità di Altamura si fanno sentire, mentre tutti si uniscono nell'auspicio che la famiglia possa trovare la forza necessaria per affrontare questa terribile perdita.La tragica morte di Anxhelo Cara è un triste ricordo della fragilità della vita e dell'importanza di apprezzare ogni momento con i propri cari. In questo periodo di dolore, la comunità di Altamura dimostra il suo spirito di unità e solidarietà, offrendo il proprio affetto e sostegno alla famiglia colpita da questa perdita insopportabile.