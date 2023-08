BARI - Il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, ha preso parte oggi a un importante incontro politico con la Conferenza, in cui è stato affrontato il tema della proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il capitolo RepowerEU.Nel corso della riunione, Emiliano ha posto l'attenzione su quattro pilastri chiave del PNRR: il riequilibrio nord-sud, la questione generazionale, l'equità di genere e la transizione energetica. Ha sottolineato l'importanza di capire non solo le proposte generali del Governo, ma anche i dettagli di tali proposte, per garantire la trasparenza e l'efficacia delle rimodulazioni previste.L'opportunità di analizzare le proposte in maniera approfondita è stata sollevata anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Emiliano ha fatto notare che alcune decisioni di riduzione potrebbero risultare controproducenti in alcune regioni. Ha portato l'esempio del taglio delle misure sul dissesto idrogeologico nella sua regione, sottolineando che le gare erano già pronte e finanziabili.Emiliano ha sollevato la questione della decarbonizzazione dell'ex Ilva e il taglio dei finanziamenti per la costruzione dei forni elettrici a riduzione diretta, che era già stata appaltata. Ha espresso preoccupazione riguardo alla comunicazione di queste scelte alla popolazione e alla loro coerenza con gli obiettivi di transizione energetica dell'Unione Europea.Riguardo alle ciclovie e alle gare già pronte, Emiliano ha espresso il pensiero comune con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolineando che questi interventi non dovrebbero essere bloccati senza una riflessione più approfondita.Infine, Emiliano ha sollevato un punto cruciale riguardo ai fondi FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) e alla loro possibile utilizzazione per sostituire opere tagliate. Ha richiesto chiarezza sul fatto che le operazioni di sostituzione delle opere non dovrebbero essere finanziate tramite l'FSC regionale, in modo da garantire l'integrità delle percentuali del PNRR e l'uso corretto dei fondi.L'intervento di Michele Emiliano in questa riunione ha evidenziato la necessità di un approccio ponderato e trasparente nella revisione del PNRR, tenendo conto degli impatti specifici su ciascuna regione e sulle singole iniziative già avviate. Le riflessioni del presidente Emiliano pongono l'accento sulla necessità di considerare attentamente le implicazioni di ogni decisione per il futuro del paese e delle sue regioni.