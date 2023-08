PULSANO - Una vicenda spiacevole ha coinvolto Anna Salamida, consigliera comunale di Pulsano con delega all'Ecologia, che è stata aggredita da due cittadini martedì scorso. Il motivo dell'aggressione è stato uno scontro avvenuto quando la consigliera ha rimproverato i due cittadini per il loro scorretto conferimento dei rifiuti. Questo grave episodio è stato condannato senza riserve da esponenti politici locali.Il sindaco D'Alfonso sta attualmente guidando l'amministrazione di Pulsano in un periodo di significativo cambiamento, con un focus sull'ecologia e sulla gestione dei rifiuti. Tuttavia, gli amministratori locali si trovano spesso ad affrontare sfide e ostacoli, come evidenziato da questa aggressione.In risposta all'incidente, l'onorevole Vito De Palma e il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, hanno espresso la loro solidarietà nei confronti di Anna Salamida e condannato l'aggressione. Hanno dichiarato: "Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ad Anna Salamida, consigliera comunale di Pulsano delegata all'Ecologia, aggredita da due cittadini martedì scorso dopo averli rimproverati per uno scorretto conferimento dei rifiuti. Un episodio grave, da condannare senza se e senza ma, che conferma le difficoltà e gli ostacoli che ogni giorno gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare."I due esponenti politici hanno anche ribadito il loro impegno a sostenere l'amministrazione comunale di Pulsano nel suo processo di cambiamento e miglioramento, auspicando che le autorità competenti facciano presto luce sull'accaduto.L'aggressione alla consigliera comunale mette in evidenza l'importanza di affrontare i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti in modo civile e responsabile, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull'importanza di rispettare le norme ambientali e contribuire al benessere della comunità.