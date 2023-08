POLIGNANO A MARE - La Regione Puglia ha stanziato due milioni di euro per affrontare il problema dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne, con un obiettivo di pulizia e recupero ambientale. Tra i comuni destinatari dei finanziamenti, Polignano a Mare ha ottenuto 30.730 euro per ripulire le strade di campagna dall'immondizia.La consigliera comunale e avvocato Maria La Ghezza del Movimento 5 Stelle ha commentato questa iniziativa regionale e l'importanza di coinvolgere i cittadini nel processo di pulizia. La Ghezza ha dichiarato: "Questi soldi serviranno per ripulire le strade di campagna dai rifiuti. Con l'obiettivo di rendere partecipi tutti i cittadini, attraverso i miei canali social, ho voluto invitare tutti a segnalare le strade di campagna e le contrade piene di immondizia. Ho ricevuto in pochi giorni tantissime segnalazioni e sto provvedendo a raccoglierle per inoltrarle all'Amministrazione, affinché possa avere un punto di partenza e un quadro completo degli interventi necessari."La Ghezza ha inoltre sollevato la questione della gestione disomogenea e disorganizzata da parte dell'attuale amministrazione in merito alla pulizia e manutenzione delle strade. L'iniziativa di coinvolgere direttamente i cittadini attraverso le segnalazioni mira a garantire una maggiore efficacia nell'individuazione delle aree più bisognose di intervento.Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha avviato incontri con i sindaci dei comuni coinvolti per sviluppare una strategia complessiva per affrontare il problema dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne. L'obiettivo è trovare soluzioni sostenibili per fermare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti e migliorare l'ambiente.La Ghezza ha suggerito alcune misure, tra cui l'uso di fototrappole per monitorare le aree più colpite e garantire il corretto funzionamento di queste apparecchiature, oltre a un programma di pulizie costanti. Ha concluso: "Ci auguriamo che l'Amministrazione non rimanga immobile come sempre, ma possa dare concretamente il suo contributo nell'affrontare questo problema e preservare la bellezza naturale delle campagne di Polignano a Mare."