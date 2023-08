Coppa Italia, il Lecce vince 1-0 sul Como al Via del Mare e vola ai sedicesimi di finale





Nel secondo tempo al 10' annullata una rete a Banda dei giallorossi pugliesi per fuorigioco. Al 31' Baselli dei lariani non concretizza una buona occasione. Nei sedicesimi di finale il Lecce sfiderà l'1 Novembre il Parma al "Via del Mare".

- Nei trentaduesimi di finale il Lecce vince 1-0 sul Como al "Via del Mare" e si qualifica per I sedicesimi di finale. Nel primo tempo al 23' Strefezza dei salentini su punizione va vicino al gol. Al 28' il Lecce passa in vantaggio con Amqvist con un tocco al volo. Al 41' Almqvist sfiora il raddoppio.