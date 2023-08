LOCOROTONDO - Gli appuntamenti per la festa patronale di San Rocco sono già iniziati con la novena ma, a partire da lunedì 14 agosto 2023, si entra nel vivo delle celebrazioni e iniziative. In programma: la fiera mercato, alle ore 18.00 presso Corso XX Settembre “V esposizione auto e moto San Rocco” con terza edizione Memorial Sante Convertini, dalle 18.30 esibizione itinerante della Bassa Musica "Città di Carbonara". Alle 21.00, in Piazza Rodio, 50esima edizione della cerimonia di consegna del premio Locorotondo.Martedì 15 agosto 2023, a partire dalle ore 6:30 celebrazioni eucaristiche, processione in onore di S. Maria Assunta in Cielo con proseguo dalla Chiesa Di San Rocco. Dalle ore 24.00 veglia di preghiera con esposizione continua del S.S. Sacramento.Programma civile: antica fiera mercato, Matinée musicale a cura della Civica Banda Musicale "Città di Locorotondo-C.Curri" e, in serata, “La notte bianca di San Rocco” con artisti di strada e street bands.Mercoledì 16 agosto 2023, a partire dalle 6:30 celebrazioni eucaristiche, processione diurna in onore di San Rocco, benedizione dei cani, processione serale in onore di San Rocco. Programma civile: esibizioni musicali a cura dello Storico Concerto Bandistico "Piantoni- Città di Conversano" e presterà servizio anche il Gran Concerto Bandistico "Città di Locorotondo - F.lli Caramia", a seguire, alle ore 24.00, 63esima Sagra Pirotecnica della Valle d'Itria.Celebrazioni eucaristiche e processione dei Ceri in onore di San Rocco. Programma civile: esibizioni musicali a cura del Premiato Concerto Musicale "P.Falcicchio - Città di Gioia del Colle" e presterà servizio anche il Gran Concerto Bandistico "Città di Locorotondo - F.lli Caramia", alle ore 15.30, si svolgerà la XI edizione del “Trofeo San Rocco”. A seguire alle ore 21.30 presso Largo San Rocco, avverrà il lancio della mongolfiera a cura di "D.Pulli". Alle ore 24:00 spettacolo pirotecnico conclusivo a cura di Itria Fireworks.