Il mese di luglio 2023 ha visto una crescita significativa del traffico internazionale, che ha registrato un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche il traffico di aviazione generale ha segnato una crescita positiva, con un aumento del 8,25% rispetto all'anno precedente (da 1.575 a 1.705 passeggeri).



Nel dettaglio, i passeggeri di linea nazionale a Bari sono stati 317.629 rispetto ai 337.238 del 2022, mentre a Brindisi sono stati 239.348 rispetto ai 260.102.



È importante considerare che anche l'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia ha registrato risultati positivi. Nel mese di luglio, sono stati 6.218 i passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto per arrivi e partenze. Nei primi sette mesi dell'anno, l'aeroporto di Foggia ha registrato un totale di 26.480 passeggeri.



Nel complesso, nei primi sette mesi del 2023, il traffico passeggeri complessivo tra Bari e Brindisi ha raggiunto la cifra di 5.501.713 (3.704.321 a Bari e 1.797.392 a Brindisi).



Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha commentato i risultati dichiarando: "Questi dati dimostrano che il nostro impegno è costante. Nonostante le sfide che l'industria dell'aviazione ha affrontato, continuiamo a migliorare i servizi offerti. Abbiamo investito nell'assunzione di nuovo personale operativo, rinnovato i servizi igienici dell'aerostazione di Bari e implementato nuove aree per il controllo passaporti a Bari e Brindisi. Anche le prime postazioni per il controllo elettronico dei passaporti sono ora operative, migliorando l'efficienza dei controlli. I dati provvisori dei primi 10 giorni di agosto confermano un ulteriore aumento del traffico, segnalando un incremento del 1% rispetto allo stesso periodo del 2022."

BARI – Il mese di luglio ha segnato un successo per Aeroporti di Puglia, con oltre un milione di passeggeri transitati tra gli aeroporti di Bari e Brindisi. Nel dettaglio, sono stati 725.769 i passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto di Bari e 386.719 quelli che hanno scelto Brindisi come punto di partenza o arrivo. Questi dati positivi rappresentano un incremento del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con un totale di 30.262 passeggeri in più rispetto al luglio 2022, quando i passeggeri totali erano stati 1.082.226.