TRANI - Il suggestivo scenario dell'ex Monastero di Santa Maria di Colonna a Trani si prepara ad accogliere il (H)eart Festival nel weekend del 19 e 20 agosto. Questo evento non solo musicale, ma anche di sostenibilità delle arti e degli artisti emergenti, promette due giornate di intrattenimento coinvolgente.La serata di apertura del festival prevede un concerto imperdibile dei SICK TAMBURO. Il progetto, nato con Elisabetta e Gian Maria, membri della storica band Prozac+, si esibirà con la nuova formazione (Gian Maria, Mattia, Tommaso e Carlo), portando sul palco i brani che dal 2007 hanno segnato la storia dell'alternative rock. Durante questa serata saranno inoltre presenti anche i Talk Is Cheap, Couchgagzzz e Blue Town, che si esibiranno sullo stesso palco in una performance emozionante.La seconda giornata dell'(H)eart Festival vedrà protagonista PELLEGRINO & ZODIACO, progetto del producer napoletano, dj e mente di Early Sounds Recordings. Il suo stile musicale è una fusione melodica di jazz-funk e misticismo mediterraneo, che ha conquistato un pubblico affascinato dalle sue atmosfere uniche. Durante questa serata si esibiranno anche WISM, Ceralacca e Hamebone, regalando ulteriori momenti di musica coinvolgente.Entrambe le serate saranno accompagnate da mostre artistiche all'interno del chiostro del Monastero di Colonna e da un mercato di arte varia. Inoltre, i DJ set di Jons, Smollo, Mario C. e Thom offriranno ulteriori spunti di intrattenimento.L'apertura delle porte per i concerti è prevista per le 18:00, mentre gli artisti principali dei due giorni si esibiranno intorno alle 22:00.L'evento sarà completato da stand di drink & food a cura del main sponsor Il Vecchio e il Mare.Il (H)eart Festival rappresenta un progetto di Hastarci, il circolo Arci di Trani, attivo da oltre dieci anni per sostenere le arti e gli artisti, sia a livello locale che nazionale. Giunto alla quinta edizione, il Festival ha già ospitato nomi di spicco come Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Giorgio Poi. Il sostegno della Città di Trani rende possibile la realizzazione di questo affascinante evento.I biglietti per il festival sono disponibili su DICE, all'indirizzo: [ https://shorturl.at/jrzBQ](https://shorturl.at/jrzBQ) . Non perdete l'occasione di vivere due giorni di musica, arte e intrattenimento unici nell'atmosfera incantevole del Monastero di Colonna.