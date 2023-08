LECCE - La nona edizione di "Women for Progress - Donne a sostegno del mondo" è pronta a prendere il via nel magnifico scenario del Salento, in Puglia. Questo straordinario evento, dedicato all'Agenda 2030, metterà in luce le Ambasciatrici del Progresso e i loro progetti focalizzati su Ambiente, Salute e Diritti Umani. L'iniziativa si terrà dal 15 al 25 settembre 2023 e culminerà in una diretta mondiale da Scorrano.L'Associazione Culturale In Progress di Taranto, in collaborazione con la sezione F.A.I. del Salento, la Fondazione IEO-Monzino di Milano e l'Inner Wheel Club di Tricase-Leuca, ha elaborato i dettagli di questa manifestazione che gode del patrocinio morale del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell'U.N.A.R. (dipartimento antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del Presidente della giunta regionale della Puglia, Michele Emiliano.Il momento culminante dell'evento, Miss Progress International, si terrà a Scorrano il 23 settembre e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo, come consuetudine.Le Ambasciatrici del Progresso giungeranno a Brindisi il 15 settembre e avranno dieci giorni per scoprire la parte più meridionale del Tacco d'Italia. Esploreranno le sue bellezze naturali, la sua storia e le sue straordinarie tradizioni culinarie grazie alla collaborazione della pro-loco di Leuca.Il Messapia Hotel & Resort di Leuca, un'accogliente struttura, servirà da base per le escursioni e ospiterà vari eventi inclusi nel programma. La manifestazione si concluderà il 25 settembre con il ritorno delle delegazioni straniere nei loro rispettivi Paesi d'origine.Come ha sottolineato Giusy Nobile, presidente di In Progress, l'obiettivo principale è promuovere l'integrazione culturale attraverso un'esperienza immersiva e arricchente per tutti gli ospiti.Uno degli eventi più attesi sarà l'intervista con la giuria, che valuterà i progetti presentati dalle concorrenti nei settori dell'Ambiente, Salute e Diritti Umani. Questa valutazione determinerà il progetto migliore in termini di contenuti e fattibilità, decretando la vincitrice dell'edizione 2023. Un riconoscimento che passerà il testimone a Francesca Speranza, l'avvocatessa di Caserta che ha vinto l'edizione precedente, facendo compiere all'Italia un passo storico verso la vittoria.Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile visitare il sito web ufficiale: www.womenforprogress.it