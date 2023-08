TRIGGIANO - Dal 1° al 14 settembre 2023, presso l'Università "I Colori del Sapere" della Libera e Terza Età di Triggiano (BA), avrà luogo una nuova tappa del Progetto Espositivo Itinerante di Arti Visive e Letterarie intitolato "La Via". L'inaugurazione è prevista per il 1 settembre alle ore 18:00, e l'ingresso alla mostra è libero.La mostra, curata da Fedele Eugenio Boffoli con traduzioni di Adriana Ostuni, si pone l'obiettivo di esplorare il tema dell'arte come essenza universale e metatemporale, un'arte che è al servizio dell'umanità e attiva nel ciclo trasformativo di vita, morte e rinascita. L'arte viene considerata come un canale costruttivo e creativo per l'esperienza e la consapevolezza, mirando alla crescita personale e collettiva.Secondo la didascalia introduttiva della mostra, l'arte è uno strumento che unisce l'elemento soggettivo, personale e peculiare, con quello universale, creando un momento di consapevolezza condivisibile, sia interno che esterno all'artista. In un contesto storico in cui finanza, mercati e tecnologia sembrano omologare e massificare l'umanità, l'arte emerge come "La Via" urgente e maestra per l'integrazione e il riscatto delle identità umane e delle diversità nel mondo unito.Gli artisti che partecipano all'esposizione includono: Fedele Eugenio Boffoli, Lucia Carraretto, suor Rosalba Facecchia ASC, Nancy Gesario, Ferruccio Magaraggia, Salvatore Marchesani, Anna Mossa, Rosa Pino, Marina Postogna, Isidoro Raciti, Mariagrazia Semeraro e Antonella Sidoti.Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli amanti dell'arte di esplorare il potere e la bellezza dell'arte visiva e letteraria mentre riflettono sul suo significato profondo nell'attuale panorama globale.Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare l'evento su Facebook intitolato "La Via" - Triggiano (BA), Mostra / Progetto di Arti Visive e Letterarie.