MOLA DI BARI - Il prossimo 26 agosto 2023, sabato, si terrà una giornata speciale dedicata ai bambini e alle persone diversamente abili presso il CN Daphne di Mola di Bari. Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Mola, offre l'opportunità di condividere un'esperienza unica legata al mare.L'evento prenderà il via alle 9:00 con i "racconti d'amare" di Eugenio, che condividerà storie e aneddoti legati al mondo marino. Successivamente, verranno svelati alcuni segreti dell'arte antica dei nodi marinari. Gli ospiti avranno l'opportunità di imparare e praticare i principali sistemi e tecniche per creare nodi d'avvolgimento, giunzioni, e nodi d'arresto, elementi fondamentali per chiunque si avvicini al mondo della navigazione.Dopo l'illustrazione delle diverse tecniche di pesca costiera, tutti gli ospiti, grandi e piccini, avranno la possibilità, a condizione che le condizioni meteo lo permettano, di salire sulle barche messe a disposizione dai soci del Circolo Nautico Daphne. Qui, potranno partecipare a una prova pratica di traina, alla ricerca del tonno alletterato, una delle esperienze più affascinanti che il mare può offrire.Questa giornata speciale di mare, all'insegna dell'ospitalità e dell'amicizia, mira a offrire un'esperienza unica ai bambini e alle persone con abilità diverse. Sarà un'occasione per godersi il mare e per imparare nuove abilità legate alla vita marinara, il tutto in un ambiente inclusivo e accogliente.L'evento è un bellissimo esempio di come la comunità locale possa unirsi per promuovere l'inclusione e condividere la bellezza del mare con tutti, indipendentemente dalle abilità.