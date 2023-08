LECCE - La scorsa notte è stata funestata da due tragici incidenti stradali in Salento, che hanno causato la perdita di due motociclisti in incidenti separati.Il primo incidente ha avuto luogo lungo la strada Casarano-Taviano, nelle vicinanze di Melissano. In questo incidente, un motociclista di 36 anni di nome Giuseppe Santantonio, originario di Racale, è entrato in collisione con un'auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, il centauro ha perso la vita in seguito all'impatto.Il secondo incidente è avvenuto sulla strada che collega San Cataldo a Lecce. Qui, uno scooter è entrato in collisione con un'auto, causando gravi conseguenze per il motociclista di 32 anni coinvolto nell'incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo non è stato possibile salvarlo.Questi incidenti stradali rappresentano tragedie profonde e cupe per le famiglie coinvolte e per la comunità locale. Sono un triste promemoria dell'importanza di rispettare le regole del traffico, guidare in modo responsabile e fare attenzione alla sicurezza stradale, al fine di evitare incidenti che possono avere conseguenze devastanti. La comunità si unisce nel dolore per queste perdite e spera che simili tragedie possano essere evitate in futuro attraverso una maggiore consapevolezza e attenzione alla sicurezza stradale.