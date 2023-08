BARLETTA - Il "The Best Music Festival" sta per giungere alla sua conclusione con due appuntamenti imperdibili nel suggestivo scenario del Fossato del castello di Barletta. Martedì 22 e mercoledì 23 agosto, il festival promosso dall'agenzia PDL Comunicazione & Eventi di Pasquale De Leo vedrà protagonisti Enrico Brignano e Levante, due artisti di spicco della scena italiana.Martedì 22 agosto, Enrico Brignano salirà sul palco con il suo spettacolo "Ma… diamoci del tu – Summer tour". Un mix di risate, riflessioni e musica caratterizza questa produzione che Brignano ha portato in giro per l'Italia durante questo inverno. In questa tappa del tour, il comico sarà affiancato dalla sua compagna di vita e moglie Flora Canto, oltre a musicisti e ballerini. Per circa due ore, Brignano intratterrà il pubblico con aneddoti e riflessioni su tematiche attuali, tra cui tecnologia, distanze, crisi economiche e sanitarie, ecologia e amore. I momenti di comicità saranno intervallati da intermezzi musicali in cui Brignano dimostrerà anche le sue doti canore.Mercoledì 23 agosto, sarà il turno di Levante con il live "Opera futura". La cantautrice siciliana presenterà i brani del suo ultimo album discografico, uscito nel febbraio 2023 e contenente il singolo presentato al Festival di Sanremo. Accompagnata dalla sua band, Levante proporrà i brani di "Opera futura" insieme ai successi che hanno caratterizzato il suo percorso artistico dal 2014, quando ha esordito con l'album "Manuale distruzione".Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21:30 nel Fossato del castello di Barletta. Il "The Best Music Festival" ha portato sul palco numerosi artisti di grande calibro durante questa stagione estiva, offrendo al pubblico un'esperienza di musica e intrattenimento di alta qualità.