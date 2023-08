SAN PIETRO IN BEVAGNA - Un grave incidente ha colpito una giovane turista 14enne di Ferrara durante le sue vacanze a San Pietro in Bevagna. La ragazza è stata coinvolta in un incidente con una giostra che l'ha sbalzata fuori e l'ha fatta sbattere contro una recinzione in ferro. L'incidente è avvenuto mentre la giovane stava godendo di una giornata di svago con la sua famiglia.La 14enne è stata soccorsa immediatamente da un medico presente sul posto al momento dell'accaduto. Nonostante l'intervento tempestivo, le sue condizioni sono apparse subito gravi. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ricevere le cure necessarie.Al momento, i medici che stanno seguendo il caso si sono riservati la prognosi sulla situazione della giovane paziente. Tuttavia, sembra che la 14enne non sia in pericolo di vita, fornendo almeno un rassicurante segnale sulle sue condizioni generali.L'incidente è un triste episodio che sottolinea l'importanza della sicurezza nelle strutture di intrattenimento e giostre presenti in luoghi turistici. Sono situazioni che mettono in evidenza la necessità di adottare misure adeguate per prevenire tali incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che partecipano a queste attività.