MARTINA FRANCA - È in arrivo la XIV edizione del "Festival dei Sensi", un evento culturale unico che si svolgerà dal 17 al 20 agosto 2023, abbracciando le splendide località della Valle d’Itria, tra Martina Franca, Cisternino, Locorotondo e Ostuni, in Puglia.Il tema scelto per quest'anno è "semi", un elemento simbolico ricco di significati e potenzialità che viene affrontato attraverso un ricco programma di conversazioni, incontri, e momenti culturali. Il festival è promosso dal Comune di Cisternino in collaborazione con importanti partner istituzionali e culturali.La manifestazione inizierà il 17 agosto a Cisternino presso la Masseria Capece, con l'introduzione di Milly Semeraro, direttrice del "Festival dei Sensi". Tra i relatori presenti durante l'inaugurazione ci saranno Grazia Di Bari, consigliere delegato alle Politiche culturali della Regione Puglia, e Francesca Pietroforte, consigliere delegato alla Cultura ICO–Biblioteca–Musei della Città Metropolitana di Bari. Saranno trattati temi importanti come il capitale umano, la formazione, la ricerca, il welfare e la sostenibilità.Il festival proporrà una serie di conversazioni affascinanti. Si discuterà dell'origine dell'agricoltura e del suo impatto sulla società con Marcella Frangipane, membro dell’Accademia dei Lincei e archeologa di fama internazionale. Nicola de Giorgio parlerà dei simboli delle carte da gioco e delle imprese insospettabili legate a esse. Donald Sassoon, storico di fama, offrirà una lezione sulla storia vista dagli umili e dai poveri, oltre a quella scritta dai vincitori.Il programma spazia dalla gastronomia all'innovazione. Fulvio Marino condividerà la sua esperienza nel mondo della panificazione, mentre Eugenio Coccia parlerà di stelle e origini dell'universo nel campo della fisica astroparticellare. Il festival tratterà anche temi legati all'agricoltura contemporanea, alle biotecnologie, ai brevetti e alla biodiversità, con Nicola Pecchioni e Francesco Sottile.La mostra "Origini" presso il Conservatorio botanico I Giardini di Pomona sarà un viaggio visivo nell'archivio storico del Touring Club Italiano, offrendo un'installazione affascinante. Saranno organizzati laboratori per bambini curati dal fondatore del conservatorio botanico, Paolo Belloni, per far conoscere ai più giovani il mondo dei semi.Il "Festival dei Sensi" promette di essere un'esperienza culturale coinvolgente e stimolante, celebrando il tema dei "semi" attraverso una varietà di approcci, da conversazioni accademiche a momenti artistici e di intrattenimento. Una volta di più, l'evento dimostra la ricchezza culturale e il patrimonio della Puglia, offrendo un'occasione unica per scoprire e approfondire temi affascinanti attraverso l'arte, la scienza e la cultura.