TARANTO - La vicenda della giovane georgiana di 23 anni che ha abbandonato il suo neonato davanti a un cassonetto dei rifiuti a Taranto sta prendendo una svolta inaspettata. Secondo fonti vicine alla situazione, la madre potrebbe essere pronta a fare un passo indietro e riconoscere il piccolo Lorenzo nelle prossime ore. Si prevede che presenti un'istanza al Tribunale dei Minori tramite il suo legale per formalizzare il riconoscimento della maternità.L'abbandono del neonato ha suscitato una forte indignazione e commozione nell'opinione pubblica, ma ora sembra che la madre stia cercando di rimediare al suo gesto. Secondo quanto dichiarato dalla stessa giovane donna, il suo agire è stato guidato dalla paura di perdere il lavoro come badante, una circostanza difficile che ha portato a una scelta estrema.La madre, già madre di un bambino di 4 anni, ha dichiarato che il suo gesto è stato influenzato dalla difficoltà di conciliare il suo ruolo di genitore con le esigenze del lavoro. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che la giovane è originaria della Georgia, lontano dalla sua terra natale e dalla famiglia.È emerso che la giovane donna è stata curata dal personale dell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto, dove il neonato è stato portato dopo l'abbandono. L'intervento del personale medico e ospedaliero è stato cruciale nel garantire la salute e il benessere del bambino.Inoltre, un ruolo importante è stato svolto dal console georgiano, che ha agito come mediatore nella situazione. L'approccio diplomatico ha giocato un ruolo chiave nel favorire un dialogo tra le autorità italiane e la madre della neonata. Questo sforzo di mediazione sembra aver contribuito a spianare la strada per un possibile riconoscimento legale della maternità.La vicenda di questa giovane madre georgiana e del neonato abbandonato ha messo in luce le sfide e le difficoltà che molte donne affrontano nel cercare di bilanciare il lavoro con la responsabilità genitoriale. Mentre la situazione continua a evolversi, la speranza è che questa vicenda possa portare alla sensibilizzazione e alla comprensione nei confronti delle sfide affrontate dalle giovani madri e offrire un supporto adeguato a coloro che ne hanno bisogno.