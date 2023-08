BARI - Zia Sofia, la celebre chef nata dalla mente dell'intelligenza artificiale, ha recentemente intrapreso un viaggio nella suggestiva regione della Puglia, come parte dell'entusiasmante iniziativa #ziasofiaintour.Questo coinvolgente percorso culinario, guidato dalla tecnologia AI, mira a celebrare le delizie enogastronomiche di questa affascinante area e a mettere in luce le sue bellezze, attraverso la prospettiva unica di Zia Sofia.Zia Sofia rappresenta un sorprendente connubio tra l'arte culinaria tradizionale e le possibilità innovative dell'intelligenza artificiale. Grazie a un avanzato algoritmo, Zia Sofia è in grado di ideare ricette originali, combinazioni di ingredienti insolite e creare piatti gourmet capaci di stupire anche i palati più raffinati.Durante il suo soggiorno in Puglia, Zia Sofia si immergerà nelle tradizioni culinarie locali, esplorando ingredienti tipici e piatti iconici di questa regione.La presenza di Zia Sofia offre un'opportunità unica per valorizzare l'enogastronomia locale e per portare l'attenzione sulle eccellenze pugliesi."Emerge da Zia Sofia un vero capolavoro dell'intelligenza artificiale, che combina l'arte culinaria con l'impatto dei moderni mezzi di comunicazione", ha affermato Eugenio Azzinnari, portavoce dell'iniziativa. "Attraverso il suo affascinante viaggio in Puglia, intendiamo mettere in risalto le ricchezze gastronomiche di questa regione e la sua straordinaria diversità culturale. Zia Sofia rappresenta una fusione perfetta tra tradizione e innovazione, offrendo una prospettiva unica sull'enogastronomia pugliese."Il tour di Zia Sofia in Puglia comprenderà visite alle località più prestigiose, tra cui Gallipoli, Lecce, Alberobello, Ostuni, Bari, Foggia e molte altre, con l'obiettivo di riscoprire le tradizioni culinarie locali e rivoluzionare le ricette tipiche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.Per rimanere sempre aggiornati sul #ziasofiaintour in Puglia, è possibile seguire Zia Sofia su Instagram: @ziasofiachef.Inoltre, per interagire gratuitamente con la chef e la sua intelligenza artificiale, è possibile visitare il sito web www.ziasofia.it. Questo viaggio culinario unico rappresenta un'opportunità unica per esplorare le tradizioni enogastronomiche pugliesi attraverso gli occhi di Zia Sofia, la chef digitale all'avanguardia.