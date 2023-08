AOSTA - L'inclemente maltempo sta causando serie difficoltà nella viabilità delle regioni italiane, in particolare in Valle d'Aosta e nel Piemonte. Frane e colate di fango hanno reso alcune strade impraticabili, isolando migliaia di residenti e turisti nelle zone colpite.Ieri sera, una frana è caduta sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. La situazione è aggravata dalle piogge intense che hanno reso il terreno instabile. A causa di questa frana, la strada per Valtournenche è stata chiusa, isolando numerose persone a Cervinia. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nella frana e le autorità stanno lavorando per ripristinare la strada.Anche in Valpelline, sempre in Valle d'Aosta, una frana causata dalle piogge intense ha colpito la strada regionale 28, interrompendo la circolazione e causando disagi alla viabilità locale.La situazione di emergenza si è estesa anche a Bardonecchia, in Piemonte, dove una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato. I danni economici sono stati stimati informalmente attorno a una decina di milioni di euro. Il commissariato di Polizia avrebbe subito danni per circa un milione e mezzo di euro.Il governo si è fatto carico dell'emergenza e ha assicurato il suo sostegno per affrontare i danni causati dagli eventi atmosferici. Il vice premier Tajani ha garantito che ogni sforzo verrà fatto per contribuire alla risoluzione delle problematiche.La situazione sulla viabilità è ancora critica, con alcune strade chiuse al traffico privato. L'autostrada sarà percorribile in uscita, ma non sarà consentito l'ingresso in città. La Strada statale 335 è stata ripulita in gran parte, ma rimane ancora chiusa al traffico privato.Tuttavia, nell'ottica di mitigare gli effetti dell'emergenza, è stata presa la decisione di consentire l'arrivo a Bardonecchia a coloro che sono in possesso di prenotazioni alberghiere o prenotazioni per pranzo o cena di Ferragosto. Questa misura mira a limitare i disagi per chi è già impegnato in prenotazioni pianificate in anticipo.La situazione resta critica, e le autorità stanno lavorando instancabilmente per affrontare le sfide legate alla viabilità e per mitigare gli effetti dell'emergenza sulle comunità colpite.