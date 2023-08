Il fuoco delle incriminazioni sembra non placarsi per l'ex presidente Donald Trump, poiché la quarta accusa è stata emessa da una giuria della contea di Fulton ad Atlanta, in Georgia. L'incriminazione è arrivata inaspettatamente durante la vigilia di Ferragosto, scatenando ulteriori tensioni nel panorama politico statunitense.Le accuse riguardano un tentativo presumibilmente orchestrato da Trump per influenzare l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato della Georgia. L'ex presidente è accusato di aver cospirato con altre 18 persone, tra cui il suo ex avvocato personale Rudy Giuliani e il suo ex chief of staff Marc Meadows, per sovvertire il risultato elettorale a suo favore. L'accusa include l'uso di elettori falsi e affermazioni infondate sulle elezioni truccate.Le accuse sono basate su 41 capi di imputazione, con 13 di essi direttamente rivolti a Trump. I reati sono legati alla legge anti racket, utilizzata per perseguire sia gli esecutori materiali che i mandanti di attività criminali. Tra i reati imputati a Trump ci sono la cospirazione per impersonare un pubblico ufficio, la commissione di falsi e il sollecitare un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà.Una delle accuse principali si riferisce alla controversa telefonata che Trump fece all'ex segretario di stato repubblicano Brad Raffensperger, nella quale chiese di trovare 11.780 voti per invertire l'esito elettorale a suo favore. L'ex presidente si era difeso sostenendo che la telefonata fosse "perfetta".L'ufficio della procuratrice distrettuale Fani Willis ha affermato che l'indagine è stata condotta in base ai fatti e alla legge, negando qualsiasi bias politico. La procuratrice ha annunciato che cercherà di portare il caso a processo entro sei mesi.La difesa di Trump sta già preparando la sua controffensiva, contestando il difetto di giurisdizione della procuratrice distrettuale e cercando di trasferire il caso alla giustizia federale. Questo potrebbe consentire a Trump di ottenere un possibile potere di grazia in caso di condanna.L'incriminazione rappresenta un nuovo capitolo nel panorama politico statunitense, con un ex presidente ancora sotto la luce dei riflettori giudiziari e un clima di tensione che si sta intensificando. Le accuse contro Trump gettano ulteriori ombre sulla sua eredità politica e sollevano domande sulla sua futura partecipazione alla scena politica degli Stati Uniti.