FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale ha aderito allo Sport City Day, la giornata dedicata all’attività sportiva nel contesto urbano che si svolgerà in contemporanea in 123 comuni italiani il prossimo 17 settembre. - L’Amministrazione Comunale ha aderito allo Sport City Day, la giornata dedicata all’attività sportiva nel contesto urbano che si svolgerà in contemporanea in 123 comuni italiani il prossimo 17 settembre.





L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il patrocinio di CONI, CIP, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale, con la media partnership di Rai Sport e Corriere dello Sport.

"In questi anni – spiega l’Assessora Numa Ammaturo – abbiamo avviato un percorso finalizzato alla crescita della pratica sportiva in Città con la creazione di campi da basket e di un’area verde attrezzata nel parco Forleo Brayda. Francavilla Fontana non poteva mancare a questa festa dello sport che coinvolge in contemporanea ben 123 comuni italiani".

L’obiettivo dello Sport City Day è sensibilizzare la cittadinanza sui corretti stili di vita, promuovendo iniziative sane e divertenti in grado di trasformare i centri cittadini in una occasione per divertirsi e praticare sport.

Il 17 settembre è già in agenda l’Imperial Run, la manifestazione podistica organizzata da Urban Runner giunta alla sua quinta edizione. Come da tradizione, l’evento si svilupperà lungo un percorso cittadino di 5 km. Gli atleti attraverseranno la Città sfilando davanti ai monumenti che faranno da sfondo alla competizione.

"La nostra Città – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è sempre stata una fucina di talenti. Abbiamo il dovere di promuovere la pratica sportiva come approccio sano alla vita, ma anche come inedito strumento per la valorizzazione del territorio".