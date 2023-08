Dal 4 agosto è disponibile “Coriandoli”, pubblicato su etichetta Rumori Digitali, il nuovo singolo del rapper Frankye Voice, che racconta gli amori della nuova generazione.









“L’amore è sempre protagonista nei miei brani - racconta al Giornale di Puglia. Uno sguardo anche all’attuale panorama musicale: La scena attuale, a mio parere, è come essere in un parco e non avere cani al guinzaglio. È pieno di gente che fa musica e in pochi sanno trasmettere qualcosa. Infatti il mio obiettivo è quello di arrivare alla gente e fargli capire il significato dei mie testi, altrimenti non avrebbe senso fare musica.E sull’utilizzo dell’autotune dice: Penso che ognuno possa usare l’autotune come preferisce, la musica cambia sempre e gli stili anche, non sono contrario, ma penso che sia un modo per dare un tocco originale e orecchiabile al pezzo.Frankye Voice, classe 1990, si avvicina al rap nel 2007. Trascorre una vita in un mondo parallelo tra musica e problematiche: vittima di bullismo, inizia a trattare argomenti con la sua musica a livello sociale arrivando al pubblico con "Perché a me papà" e con Come un Dipinto. Il primo singolo racconta di violenza sui minori, il secondo parla dell'amore e di tutte le sue problematiche.A distanza di tempo arriva “amore tossico" grazie alla collaborazione di Giuseppe Fisicaro, editore musicale e fondatore della Digital Noises. "Coriandoli" è il suo ultimo brano che racconta del cambiamento radicale dell'amore, la futilità di mettersi a letto senza neanche sapersi sudare il fatidico primo bacio. "Siamo tramonti persi con in mano un drink", canta nel brano.