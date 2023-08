Alla matricola Brindisi, che torna in C dopo 33 anni, si aggiungeranno Monopoli, Audace Cerignola, Virtus Francavilla, Taranto e Foggia. Quest'ultima, sconfitta dal Catanzaro per 1-0 a Vibo Valentia nel pomeriggio di sabato 5 agosto nella gara valida per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024, ha salutato anzitempo il torneo della coccarda.

Saranno pubblicati domani, lunedì 7 agosto, i calendari del campionato di Serie C 2023-2024. Ai nastri di partenza del terzo campionato nazionale che inizierà domenica 3 settembre 2023, la Puglia sarà rappresentata da 6 squadre raggruppate nel Girone C.