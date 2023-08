GIOVINAZZO - Agosto è un mese importante per la città di Giovinazzo, anche quest’anno il gruppo ANMI conferma il suo impegno vigile, la sua presenza e il suo supporto alle attività cittadine, in qualità di associazione attenta e propositiva. In linea con l’indirizzo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), infatti, anche per il locale gruppo ANMI le attività a favore dei giovani rivestono particolare importanza per far meglio conoscere l’associazione e le sue finalità, ma soprattutto per promuovere la conoscenza e la cultura del mare.Da più di dieci anni i direttivi dell’ANMI del gruppo di Giovinazzo supportano l’Associazione vogatori "M. Cervone" e il suo presidente, partecipando al Trofeo dei Gonfaloni "Massimo Cervone". Anche quest’anno, in occasione della ventesima edizione di quello che rappresenta un evento clou a livello sportivo dell'estate giovinazzese, la locale associazione d’arma ha messo in palio il ‘Trofeo Marinai d’Italia gruppo di Giovinazzo in memoria del Guardiamarina Fedele Marrano’, a cui è co-intestata la sede dell’associazione in piazza Vittorio Emanuele II, per mantenerne vivo il ricordo anche presso le nuove generazioni.Lo scorso 6 agosto una rappresentanza del direttivo del gruppo A.N.M.I., nelle persone del presidente Nicola Martinucci e dei consiglieri Giuseppe Allegretta e Paolo Mastandrea, ha partecipato alla cerimonia di premiazione in Piazza Vittorio Emanuele II, assieme ai rappresentanti dell’Associazione ‘Massimo Cervone’ e al sindaco della città Michele Sollecito. A consegnare il trofeo al capitano della squadra femminile dell'Associazione Vogatori “Massimo Cervone”, tornata a gareggiare dopo tre anni, Antonello Marrano, fratello dell’allievo dell’Accademia navale di Livorno tragicamente scomparso 46 anni fa nello schianto dell'Hercules C130 contro la vetta del Monte Serra. Un premio che sottolinea l’impegno in uno sport che insegna i valori della vita, l’importanza del sacrificio per ottenere risultati e il rispetto per il mare, bene prezioso e risorsa per la nostra cittadina.Ma il bouquet di iniziative dell’ANMI per agosto è fittissimo e scandisce anche le manifestazioni importanti sia a carattere religioso che di rappresentanza.Anche per il ‘Gamberemo 2023 - Palio dei Rioni’, in programma il prossimo 17 agosto, sarà consegnato il ‘Trofeo ANMI Giovinazzo’, in memoria di tutti i marinai del gruppo salpati per l'ultima navigazione.Un mese decisamente ricco che vedrà i rappresentanti dell’associazione d’arma partecipare alla Festa Patronale in onore della SS Madonna di Corsignano, protettrice dei marinai, e alla traslazione del SS Manto di Maria SS di Corsignano, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti.Dopo la partecipazione alla processione della patrona e in occasione del rientro del manto in cattedrale il giorno 21 agosto, i soci del gruppo ANMI presenzieranno alla messa.Agosto si chiude con la partecipazione del gruppo ANMI di Giovinazzo alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte della città di Giovinazzo, prevista per il pomeriggio del 26 agosto sul lungomare Marina Italiana nel piazzale dedicato a Fedele Marrano, in cui la Marina e l’Aeronautica renderanno omaggio ai caduti del Monte Serra davanti al monumento alla memoria del cadetto dell'Accademia Navale di Livorno Marrano, che reca l’orazione funebre del dott. Gaetano Natalicchio. Dopo la cerimonia sono previste le prove generali per lo show aereo di domenica 27 delle Frecce tricolori.