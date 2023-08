BARI - In un periodo caratterizzato da un alto afflusso di traffico sulle strade pugliesi a causa della settimana di Ferragosto, un altro incidente ha colpito la regione. Nel pomeriggio di ieri, lungo la statale 16 all'altezza di Torre a Mare, si è verificato un ribaltamento di un'auto, che ha visto coinvolti due giovani di circa 20 anni, i quali sono rimasti feriti due giovani di circa 20 anni, i quali sono rimasti feriti.Le circostanze che hanno portato all'incidente non sono ancora chiare, ma l'intervento rapido e coordinato delle autorità e dei servizi di emergenza ha contribuito a mitigare la situazione. Sul luogo dell'incidente sono giunte due ambulanze del servizio 118 dalla postazione Bari Giovanni XXIII, insieme a un'automedica dalla postazione Bari Japigia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per liberare i giovani dalle lamiere dell'auto ribaltata.Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, le condizioni di salute dei due ragazzi sembrano essere stabili. Entrambi sono stati trasportati al Policlinico e al Di Venere per ulteriori valutazioni mediche e cure necessarie.L'indagine per stabilire le cause esatte dell'incidente è ora nelle mani delle autorità competenti. La Polizia Locale e i Carabinieri si stanno impegnando per ricostruire gli eventi che hanno portato al ribaltamento dell'auto, al fine di contribuire a prevenire futuri incidenti simili in un momento in cui le strade pugliesi sono particolarmente affollate.Questo ennesimo incidente mette in evidenza l'importanza della prudenza alla guida e della conformità alle norme stradali, specialmente durante periodi di grande afflusso di traffico come la settimana di Ferragosto. È fondamentale che i guidatori adottino comportamenti responsabili al volante, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.