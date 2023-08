BARI - Questa mattina si è verificato un grave incidente sulla strada statale 96. L'evento ha coinvolto un'auto e un camion all'altezza di Chateau d'Ax, risultando in uno scontro di estrema violenza che ha causato danni significativi alla vettura coinvolta. La collisione ha causato interruzioni al traffico lungo un tratto della statale, dal punto di Auchan di Modugno fino all'uscita per la strada statale 16.La situazione ha portato al blocco del traffico lungo questa porzione di strada, richiedendo l'intervento delle autorità competenti per gestire la situazione. La Polizia Locale è intervenuta per regolare il traffico e fornire indicazioni ai conducenti che si trovavano nella zona. Per evitare ulteriori disagi, sono stati suggeriti percorsi alternativi per i guidatori.Gli operatori del servizio di emergenza 118 e i Vigili del Fuoco sono stati chiamati sul luogo dell'incidente per fornire assistenza immediata. La situazione richiede un'azione coordinata per garantire la sicurezza dei coinvolti e per affrontare le conseguenze dell'incidente.L'incidente ha evidenziato l'importanza di essere sempre vigili e attenti sulla strada, soprattutto in condizioni di traffico intenso. Gli automobilisti sono incoraggiati a seguire le indicazioni delle autorità e a prestare attenzione ai percorsi alternativi proposti.Le indagini sull'incidente sono in corso e si cercherà di determinare le cause che hanno portato a questa collisione. Nel frattempo, l'attenzione rimane focalizzata sul supporto alle persone coinvolte e sulla ripristino della normale circolazione lungo la strada statale 96.