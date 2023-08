OSTUNI - Una giovane turista straniera di 16 anni ha reso nota una denuncia di violenza sessuale avvenuta durante il suo soggiorno in compagnia di alcune amiche a Ostuni, una pittoresca località in provincia di Brindisi, Italia.I fatti sarebbero avvenuti alcuni giorni fa nel cuore del centro storico della città, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.Le indagini sono state assegnate alla squadra mobile di Brindisi, che ha raccolto la testimonianza della giovane di 16 anni. La ragazza, che si trovava in vacanza in Puglia, ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale. Dopo l'incidente, è stata portata all'ospedale Perrino di Brindisi, dove le sono state fornite le cure necessarie. È stato attivato il codice rosa, un protocollo dedicato alle donne vittime di violenza, allo scopo di offrire assistenza e supporto adeguati.Detto L'incidente ha sollevato grande preoccupazione sia a livello locale che nazionale. Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove e ricostruire gli eventi, al fine di portare i responsabili davanti alla giustizia.I Il caso mette in luce l'importanza di affrontare il tema della violenza sessuale e dell'assistenza alle vittime. Le indagini sono in corso e verranno prese tutte le misure necessarie per garantire che la verità emerga e che la giustizia sia fatta.