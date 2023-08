BARI - Da giugno, un nuovo alleato si è unito alle fila della Guardia di Finanza di Bari per combattere il traffico illecito di valuta: Kristina, un pastore tedesco di 21 mesi addestrato a fiutare l'odore caratteristico delle banconote e a rintracciarle anche nei nascondigli più nascosti.Dopo un periodo di addestramento, Kristina è ora ufficialmente in servizio e sta dimostrando le sue abilità nel rilevare denaro nascosto in varie circostanze. Fin da cucciolo, è stato abituato a riconoscere l'odore delle banconote, anche se celate all'interno di bagagli o doppifondi. Questa abilità particolare consente al cane di individuare facilmente valute nascoste, contribuendo a contrastare attività illegali legate al denaro.L'introduzione di Kristina rappresenta un passo importante per ottimizzare l'efficienza operativa della Guardia di Finanza di Bari. Il suo contributo aiuta a rafforzare la presenza e la sicurezza nell'intera area metropolitana, contribuendo alla lotta contro il traffico di valuta e promuovendo la legalità.La formazione di cani come Kristina dimostra come le forze dell'ordine adottino nuovi approcci e strumenti per affrontare le sfide moderne. Il suo talento nel rilevare banconote nascoste si tradurrà in una maggiore efficacia nella lotta contro le attività illecite, aiutando a garantire una maggiore tutela della legalità e della sicurezza nella regione.