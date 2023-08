BARI - L'evento Hi!Network, promosso da Hi!Founders Srl, la Community di riferimento per le startup di tutta Italia, approda a Bari per offrire un'occasione unica di networking, confronto e scambio di idee nel mondo dell'innovazione e delle startup. L'aperitivo di networking è progettato per riunire aziende innovative, startup e giovani imprenditori, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di nuove sinergie e al confronto professionale.Hi!Network si propone di essere un appuntamento ricorrente e allo stesso tempo speciale, unendo l'aspetto pratico di incontrare professionisti e imprenditori con il desiderio di dare un contributo, condividere idee innovative e promuovere la crescita personale e professionale.Dopo aver organizzato dieci edizioni di successo in diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Bologna, Firenze, Teramo e Lucca, Hi!Network arriva in Puglia con la sua undicesima tappa. L'evento è sostenuto da istituzioni come la Provincia di Bari, la Regione Puglia e la Confindustria locale.Co-organizzato da Qonto, una società fintech nata in Francia nel 2016, l'evento vedrà la partecipazione di startup che saranno sottoposte a veri e propri Stress Tests, con il contenuto disponibile successivamente su https://academy.hifounders.com/.L'evento sarà arricchito dalla partecipazione di studi legali come Prolaw (Roma) e Uno Quattro (Milano), che terranno discussioni sul palco relative al mondo delle startup, alle best-practices e alle storie di successo.Gli speaker invitati includono personalità come il Professore Alessandro Sannino, noto per la sua pillola contro l'obesità valutata a 1.3 miliardi di dollari da Wall Street, e Sonia Elicio, Chief Growth Officer di Sestre e Vice President di Puglia Women Lead. Tra gli altri ospiti vi sono Domenico Colucci, Forbes Under 30 e Co-Founder di Nextome, e Alessandro Loprieno, Founder di WeShort.L'evento sarà incentrato sul networking, con relatori selezionati per promuovere la contaminazione tra settori diversi. L'ambiente sarà reso più accogliente da un rinfresco di benvenuto. Voys, una social app per lo scambio di contatti, e Puglia Women Lead aiuteranno gli ospiti a interagire e rimanere in contatto.Hi!Network Bari si svolgerà presso il suggestivo Lido Trampolino, con il rumore delle onde del mare e l'atmosfera salmastra a fare da cornice all'evento.L'appuntamento è fissato per il 7 settembre dalle ore 18:00 presso il Med Restaurant.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Simone Martinelli (simone@hifounders.com) e Nicola Mei (nicola@hifounders.com).