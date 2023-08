LUCERA - La festa patronale di Lucera, in onore di Santa Maria Patrona, si è conclusa con una spettacolare serata in Piazza Matteotti, dove l'energia travolgente di Elettra Lamborghini ha scaldato il pubblico presente. L'evento è stato coronato da un maestoso spettacolo pirotecnico che ha chiuso le celebrazioni.Il Comitato Feste Patronali, guidato dal tema "condivisione", è entusiasta del grande successo ottenuto quest'anno. La festa ha rappresentato un connubio perfetto tra tradizione religiosa, eventi culturali e coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e delle organizzazioni cittadine. La formula ha permesso di offrire un ricco calendario di eventi, che hanno abbracciato sia i riti religiosi che le novità molto apprezzate dal pubblico. Le piazze si sono animate con diverse migliaia di partecipanti, incluso un numero considerevole di visitatori provenienti da altre regioni.Francesco Finizio, presidente del Comitato, esprime la sua soddisfazione: "Siamo davvero soddisfatti e contenti. È stata una festa meravigliosa che ha animato la città per giorni, ottenendo un ampio consenso in tutti gli appuntamenti proposti. Abbiamo lavorato con passione e dedizione, ottenendo risultati più che soddisfacenti e tangibili. Siamo felici per il bilancio positivo e per il plauso ricevuto dalla Curia vescovile, dalle istituzioni e soprattutto dalla gente. Questi segnali di affetto per la festa ci riempiono di orgoglio e ci spingono a prepararci già per l'eventuale edizione del prossimo anno."Le celebrazioni in onore della Patrona sono iniziate già a giugno con il cartellone "Aspettando Santa Maria", che ha incluso anche un concerto inedito di quattro corali della Diocesi di Lucera-Troia. L'evento ha proseguito con numerose manifestazioni folcloristiche e rievocative organizzate dall'Aps Cinque Porte, che hanno animato la Corte del Palazzo Vescovile e il Circolo Unione. L'aspetto musicale ha avuto un ruolo di rilievo, con eventi come la "Serenata a Maria", eseguita dalla Corale Santa Cecilia - don Eduardo Di Giovine e dai cori parrocchiali, e l'accensione musicale delle luminarie con Silvia Mezzanotte e la Melos Orchestra, con la partecipazione a sorpresa di Valerio Scanu.La devozione all'Assunta è stata al centro del triduo religioso del 14, 15 e 16 agosto, finanziato grazie ai contributi di cittadini, associazioni, aziende e del Comune di Lucera. La festa patronale ha dimostrato ancora una volta di essere un momento di condivisione, unione e festa che coinvolge l'intera comunità.