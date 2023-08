BARI - Il Movimento 5 Stelle Puglia desidera esprimere le più sincere condoglianze al Presidente Giuseppe Conte per la recente perdita del padre, Nicola. In questo momento di tristezza e profondo dolore, il gruppo regionale del M5S Puglia si unisce in solidarietà a Giuseppe Conte e alla sua famiglia.La perdita di una figura paterna è un evento doloroso e significativo che lascia un vuoto nel cuore di chiunque. In questo difficile periodo, il M5S Puglia vuole estendere il proprio sostegno e affetto al Presidente Conte, riconoscendo l'importanza di essere uniti nella compassione e nell'empatia.Il Movimento 5 Stelle Puglia si unisce a tanti altri nel rivolgere le proprie condoglianze a Giuseppe Conte e ai suoi cari. La perdita di un genitore è un momento di grande dolore, ma anche di riflessione sulla vita e sull'eredità che il padre lascia dietro di sé.In questo periodo di lutto, il M5S Puglia è vicino al Presidente Conte e alla sua famiglia, offrendo conforto e sostegno nelle parole e nell'affetto. La comunità politica si unisce alla famiglia per onorare la memoria del padre di Giuseppe Conte e per offrire il proprio appoggio in questo momento difficile.