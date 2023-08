BARI - Nuova finale regionale per il tour 2023 di Miss Italia Puglia. Martedì 8 agosto, alle ore 20.30, il Belvedere Monte Saraceno della Villa Comunale di Mattinata farà da splendida scenografia all'elezione di Miss Faraglioni di Puglia - Mattinata, titolo speciale istituito per omaggiare uno dei simboli della regione nel mondo che consentirà l'accesso alle prefinali nazionali del concorso per la vincitrice.L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata ed è un appuntamento targato MattinataèXtraordinaria.Madrina della serata, condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, sarà Lavinia Abate, Miss Italia 2022.L'intrattenimento sarà assicurato dalla strabiliante voce di Elena Cappiello e dalle esilaranti incursioni dell’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Domenico Buono Man Style Barletta. Esclusivista Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi srl