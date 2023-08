BARI - La questione dei servizi di taxi a Bari è stata oggetto di forti critiche da parte del deputato della Lega, Davide Bellomo, il quale ha espresso preoccupazioni sulla qualità del servizio e ha lanciato accuse contro il sindaco di Bari, Antonio Decaro.Bellomo ha sottolineato che, nonostante la narrativa positiva che accompagna l'amministrazione di Decaro, ottenere un taxi a Bari può essere un vero e proprio miraggio. I cittadini e i turisti, secondo il deputato, si sono lamentati di prenotazioni non onorate e attese eccessive, inclusi casi in cui i passeggeri hanno dovuto attendere un'ora o più in aeroporto per salire a bordo di un taxi del servizio pubblico.Il deputato ha sottolineato che questa situazione costituisce un pessimo biglietto da visita per la città e ha sollecitato il sindaco Decaro a prendere provvedimenti per migliorare il servizio taxi. In particolare, Bellomo ha auspicato un aumento del 20% nel numero di licenze taxi, sottolineando l'importanza di evitare l'ipotesi della "doppia guida," cioè l'uso di un taxi a due piazze con un collaboratore scelto dallo stesso tassista.Infine, Bellomo ha concluso con una critica al sindaco Decaro, sottolineando che, nonostante i problemi che affliggono la città, come l'emergenza dei rifiuti, sembra che Decaro sia "in ritardo di 5.259.600 minuti" e che il suo obiettivo sembra essere altrove. Le sue parole riflettono le crescenti preoccupazioni sulla qualità dei servizi pubblici a Bari e sulle aspettative dei cittadini nei confronti dell'amministrazione locale.