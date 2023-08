COVERSANO - Anche quest'anno, Conversano ha ospitato un evento eccezionale dedicato all'arte dell'animazione, celebrando il premio Oscar olandese Michael Dudok de Wit. La XXI edizione di Imaginaria è stata un trionfo di film d'animazione e riconoscimenti, con il direttore artistico della manifestazione, Luigi Iovane, che ha consegnato il prestigioso Premio alla Carriera al celebre regista.**Una Serata di Omaggi e Riflessioni**La serata del 24 agosto è stata un momento speciale per gli amanti dell'animazione e dell'arte cinematografica. Gli spettatori hanno potuto scoprire la filmografia completa di Michael Dudok de Wit, dai primi spot pubblicitari al toccante cortometraggio "Father and Daughter". Quest'ultimo capolavoro ha guadagnato a Dudok de Wit il Premio Oscar nel 2000 come Miglior Cortometraggio d'Animazione, insieme a numerosi altri riconoscimenti prestigiosi. Inoltre, è stato proiettato il corto "The Interview" del 1978, che rappresenta il diploma di Dudok de Wit. Nonostante la perdita del negativo originale in un incidente, il regista è riuscito a creare una copia digitale restaurata a partire dall'unica copia sopravvissuta del film.**Ospiti di Prestigio**Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato illustri ospiti, tra cui Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia, e il Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio. Aldo Patruno ha espresso il suo onore nell'accogliere Michael Dudok de Wit in Puglia, sottolineando l'importanza di Imaginaria come festival sostenuto dalla Regione e dalla Film Commission. Il Sindaco Lovascio ha elogiato il lavoro straordinario svolto da Luigi Iovane e il suo staff nel portare avanti la manifestazione, rendendola parte integrante della comunità di Conversano.**Dudok de Wit si Svela al Pubblico**Michael Dudok de Wit ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale e professionale, dalla sua formazione accademica agli esordi nel mondo degli spot pubblicitari. Ha raccontato dei momenti cruciali della sua carriera e di come la crisi esistenziale che ha sperimentato dopo gli studi abbia contribuito a definire il regista che è oggi. Dudok de Wit ha anche sottolineato l'importanza della sensibilità nella sua professione creativa, considerandola alla base di molte altre virtù, come compassione, empatia e onestà.**Imaginaria: Una Festa dell'Animazione e dell'Arte**La serata è stata solo uno degli eventi straordinari organizzati da Imaginaria. Il festival ha offerto anche proiezioni di cortometraggi in concorso, mostre di tavole e illustrazioni d'autore in collaborazione con la Galleria Caracol, e laboratori per bambini. La presenza di Michael Dudok de Wit ha aggiunto ulteriore prestigio a questa celebrazione dell'animazione e dell'arte cinematografica.**Il Programma di Sabato 26 agosto**L'edizione di quest'anno di Imaginaria continua il suo entusiasmante programma il 26 agosto. Le attività includono proiezioni di cortometraggi in concorso, laboratori per bambini, e la cerimonia di premiazione. La serata culminerà con la proiezione di cortometraggi internazionali in concorso.Imaginaria continua a brillare come un faro per gli amanti dell'animazione, offrendo una piattaforma eccezionale per scoprire talenti straordinari e celebrare l'arte cinematografica. La città di Conversano continua a essere un luogo di incontro per appassionati di cinema, artisti e amanti della cultura.