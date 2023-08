CONVERSANO - Prosegue tra tante attività e incontri il Festival internazionale Imaginaria, dedicato al cinema animato d’autore ma dallo sguardo ampio sull’arte e sullo studio delle immagini: è stata una vera e propria masterclass d’eccezione, infatti, quella con il regista e docente greco Georges Sifianos, che nel chiostro medievale di San Benedetto ha tenuto un incontro per appassionati e curiosi dedicato alla sua lunga ricerca decennale sulle forme animate ritrovate nel fregio del Partenone. Professore emerito di animazione all’ENSAD di Parigi e autore di libri e film premiati a livello internazionale, Sifianos ha raccontato al pubblico di Conversano, attraverso una carrellata di esempi ed immagini, la grande modernità delle “azioni” presenti sui fregi del monumento più famoso dell’antica Grecia, incluse le parti mancanti che non ci sono pervenute e che conosciamo grazie ai disegni realizzati prima del 1687, quando il Partnenone fu parzialmente distrutto durante la guerra tra Repubblica di Venezia e Impero Ottomano.“All’epoca gli uomini pensavano in modo globale - spiega Sifianos durante l’incontro - ma a partire dalla crisi con i sofisti l’uomo iniziò a valorizzare l’apparire, invece dell’essere. Con l’arrivo del cristianesimo, che riprende molto del mondo antico, questo concetto si modifica ulteriormente proponendo una visione che guarda oltre la vita terrena. La conseguenza di ciò è che oggi viviamo in “prestito” il presente, rimandando i problemi attuali al domani e posticipando la ricerca di soluzioni concrete in ogni campo, dalla finanza al cambiamento climatico. Dobbiamo tornare ad un sistema globale con soluzioni pensate per il presente, come gli uomini dell’antica Grecia, per migliorare e perfezionare l’oggi prima che sia troppo tardi”.Tanti i laboratori per bambini che hanno arricchito il secondo giorno di festival, dalla formazione della Giuria Kids a cura di Ahmed Neb Nessib, all’appuntamento creativo con Daniela Giarratana dedicato all’importanza del colore e al suo utilizzo nelle immagini, fino alle letture animate condotte dalla Libreria Ciurma, mentre adulti e famiglie hanno visitato la mostra allestita nell’ex Chiesa di San Giuseppe, realizzata in collaborazione con la Galleria torinese Caracol, per ammirare e acquistare tavole e disegni di artisti come Emiliano Ponzi, Ilaria Urbinati e molti altri.Anche ieri la kermesse si è conclusa con la proiezione dei corti in concorso delle sezioni Children’s Short Film Competition, Graduation Short Film Competition & Music Video Competition e Main Competition, oltre che con la proiezione del secondo lungometraggio fuori concorso, Unicorn Wars di Alberto Vázquez. È grande l’attesa, infine, per il Premio Oscar Michael Dudok de Wit, ospite d’onore della 21esima edizione, che domani incontrerà il pubblico, riceverà il Premio alla Carriera di Imaginaria e sarà protagonista con le sue opere di una retrospettiva d’eccezione.IMAGINARIA EXHIBITIONORE 18:00 | EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE | INGRESSO GRATUITOProseguirà fino al 26 agosto, dalle 18:00 alle 23:00 la mostra organizzata in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it di Federico Cano Correa: nell’ex Chiesa di San Giuseppe è possibile ammirare le tavole e le illustrazioni di artisti di fama nazionale e internazionale come Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati e Chiara Ghigliazza, oltre ad un’esposizione delle opere di Ahmed Neb Nessib e Marino Neri.IMAGINARIA KIDS’LABORE 16:00 | SALA CONFERENZE DI SAN BENEDETTOLaboratorio di cinema d’animazione e formazione Giuria Kids con Ahmed Neb NessibI piccoli partecipanti avranno la possibilità di creare con la carta personaggi e scenografie che verranno animati per dare vita a piccoli video di storie fantastiche. Un’esperienza formativa e divertente che permetterà loro non solo di apprendere cose nuove ma anche di poter valutare con maggiore consapevolezza i film in concorso a loro dedicati. I disegni di Nen Nessib sono stati pubblicati su diversi giornali e riviste come Internazionale, Linus, CavallinoRivista, Solstizio e Lo straniero. Il suo primo cortometraggio EKART è stato pubblicato nel volume 5 dei Dvd “Animazioni, Cortometraggi Italiani Contemporanei”, ed è stato premiato in Francia e in Italia. Con Libri Somari - la casa editrice che ha fondato insieme a Samuele Canestrari - ha pubblicato i libri “Ekart/la tecnica del nuotatore” e “L’Assassino è sempre più confuso”. Collabora con la galleria Tricromia di Roma e nel 2021, sempre insieme a Canestrari, ha pubblicato “Alice abita ancora qui – t/19”, a cura di Giuseppina Frassino e con testo di Ascanio Celestini.ORE 17:30 | LIBRERIA SKRIBIRitratto illustrato in movimento!Laboratorio per bambini condotto da Gabriella Carofiglio, per bimbi dai 6 ai 10 anni: partendo da un dialogo breve su come si realizza un’animazione stop Motion e dalla realizzazione di un autoritratto, farà sfogliare ai partecipanti dei testi per favorire e promuovere la padronanza dei linguaggi della multimedialità, oltre che la conoscenza di un linguaggio differente dall’immagine statica.IMAGINARIA MEETINGSORE 19.00 | CHIOSTRO MEDIEVALE DI SAN BENEDETTO | ACCESSO LIBEROAlla scoperta del cinema di Michael Dudok de Wit, con la partecipazione di Andrijana RuzicIl pluripremiato regista e animatore olandese, vincitore del Premio Oscar nel 2000, dialogherà insieme alla curatrice del Festival internazionale del fumetto di Belgrado e autrice di un volume a lui dedicato.PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - CHILDREN’S SHORT FILM COMPETITIONORE 21.00 | GIARDINO DEI LIMONI | INGRESSO GRATUITONangulvi di Segundo Fuérez (Ecuador, 2022, 5’21)Ouléou? di Alice Juan (France (Francia, 2022, 4’43)Papercut di Giorgos Konstantinou (UK, 2022, 1’44)Pig di Jorn Leeuwerink (Olanda, 2022, 8’17)Pondwater di Emma Scarth (Canada, 2023, 2’39)Rainboy di Barbara Brunner (Svizzera, 2023, 5’23)Saleeg di Afnan Bawyan (Arabia Saudita, 2022, 9’39)PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - GRADUATION SHORT FILM COMPETITION & MUSIC VIDEO COMPETITIONORE 21.30 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO (CON REPLICA ALLE 22:15 NEL GIARDINO DEI LIMONI) | A QUESTO LINK LA PREVENDITAIn-Between di Julia Benedyktowicz (Polonia, 2023, 5’58)La notte di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso (Italia, 2023, 6’30)Martyr di Raoul Faure (Francia, 2022, 7’57)On bycicle di Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain, Kerrian Detay (Francia, 2022, 8’18)The time di Marie Opron (Francia, 2023, 4’06)Twist Into Any Shape di Donato Sansone (Italia, 2022, 3’21)PREMIO ALLA CARRIERA AL PREMIO OSCAR MICHAEL DUDOK DE WITORE 22.15 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTOSubito dopo la premiazione sarà presentata al pubblico di Conversano la sua intera filmografia, incluso l’acclamato e struggente cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, il Premio Oscar come Miglior Cortometraggio d’Animazione, un BAFTA, il Grand Prix ad Annecy, il Grand Prix all’Animafest Zagreb e dozzine di altri importanti riconoscimenti.In programma la retrospettiva:The Interview (1978)Tom Sweep (1992)The Monk and the Fish (La Moine et le poisson) (1994)Father and Daughter (2000)The Aroma of Tea (2006)PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - MAIN COMPETITIONORE 22.45 | GIARDINO DEI LIMONI (CON REPLICA ALLE 23:15 NEL CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO) | A QUESTO LINK LA PREVENDITAMarie. Eduardo. Sophie di Thomas Corriveau (Canada, 2022, 3’15)Misaligned di Marta Magnuska (Polonia, 2022, 7′)Monk Siehin di Ryotaro Miyajima (Giappone, 2023, 2’53)No. 28 di Zahra Salarnia (Iran, 2022, 3’55)Nun or Never di Heta Jäälinoja (Finlandia, 2023, 10’52)Palomar goes to the City di Mario Kreill (Italia, 2022, 5’30)OMAGGIO AL CINEMA DI MICHAEL DUDOK DE WITORE 23.15 | GIARDINO DEI LIMONI | A QUESTO LINK LA PREVENDITALa tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit (Francia/Belgio/Giappone, 2016, 80’)Dopo un naufragio su un’isola tropicale popolata da granchi ed uccelli esotici, un uomo si trova a combattere per la sopravvivenza. Tenta più volte di fuggire dall’isola con una zattera da lui costruita, ma tutte le volte è ostacolato da una creatura sottomarina, una grande tartaruga rossa.