ROMA - Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno portato fortuna ai giocatori della Puglia, con vincite totali che ammontano a ben 129.750 euro. Sono storie di fortuna che hanno fatto sorridere molti appassionati del gioco.In particolare, la città di Bari è al centro delle celebrazioni, grazie a una giocata da soli 1,50 euro che ha portato a una vincita incredibile di 64.500 euro. Questo successo è stato ottenuto grazie a una quaterna sulla ruota Nazionale, dimostrando che la fortuna può sorridere anche a chi tenta la sorte con piccole puntate. Questa vincita è stata la seconda più alta registrata nel concorso, superata solo dai 124.750 euro vinti a Monreale (PA).La provincia di Taranto ha condiviso la gioia delle vincite, con San Giorgio Ionico che ha visto una vincita di 15.250 euro. Questo dimostra che la fortuna può toccare diverse parti della regione.Ma non è tutto, il 10eLotto ha reso felice Andria, con la vincita più alta del concorso, pari a 50.000 euro. Il fortunato giocatore ha speso solamente 4 euro per la sua giocata e ha centrato un '9', portando a casa questa cifra significativa.La Puglia si conferma come una delle regioni in cui le vincite al Lotto e al 10eLotto sono particolarmente frequenti. Queste storie di successo dimostrano che, a volte, la fortuna può sorprendere anche con scommesse modeste, portando gioia e sorrisi a chi tenta la sorte.