CASTELLANETA - Per una settimana i succhi “Lome Super Fruit” accompagneranno gli italiani e gli stranieri in viaggio sulla rete autostradale nazionale, proponendo loro una fresca sosta all’insegna del benessere e della salute.È la nuova campagna di visibilità che Masseria Fruttirossi, l’azienda pugliese principale produttore italiano di melagrana, ha studiato per promuovere i suoi succhi “Lome Super Fruit”, tutti 100% pura frutta spremuta a freddo senza impiego di concentrati!La novità è stata annunciata da Dario De Lisi, responsabile commerciale di Masseria Fruttirossi: «per una settimana, fino a domenica 6 agosto, sulle 410 “Indoor GoTV” presenti nei punti di ristoro della rete autostradale italiana, sarà proiettato il nostro nuovo spot di 15 secondi. Così contiamo di raggiungere complessivamente, con oltre 300 passaggi al giorno, circa sette milioni di persone».Con il claim “Lome: il benessere ha un nuovo nome!”, il nuovo video ha come protagonista il succo di melagrana: lo spot, di forte impatto emotivo e cromatico, è stato pensato per evidenziare, anche con l’impiego di particolari effetti visivi, la freschezza e la naturalità del prodotto, prima con un’esplosione di arilli freschi che vorticosamente entrano nella bottiglia, e poi con il succo versato in un bicchiere con dentro il ghiaccio brandizzato “LOME”.L’obiettivo della campagna è aumentare la visibilità del prodotto e la sua riconoscibilità, non solo nel banco frigo dei punti di ristoro delle autostrade, ma soprattutto nel canale Horeca e nella GDO, anche grazie al nuovo packaging accattivante basato su una finestra trasparente a forma di melagrana che mostra il succo nella bottiglia.La campagna intende supportare il sell out dei succhi “Lome Super Fruit” nei diversi canali di vendita e avvicinare il consumatore a una visione salutistica e gustosa delle spremute Lome: «dopo averne apprezzato il gusto e le straordinarie qualità salutistiche dei nostri succhi – ha infatti commentato Dario De Lisi – le persone lo cercheranno in vacanza nella catena horeca, ormai copriamo in modo capillare quasi tutto il territorio nazionale, e al ritorno a casa anche nella GDO».La gamma “Lome Super Fruit” comprende due succhi in purezza, melagrana e clementina, e tre mix in cui la componente melagrana è predominante: il “melagrana e clementina”, il “melagrana, zenzero e limone” e, l’ultimo nato, il “melagrana, fragola e lampone”.I succhi “Lome Super Fruit” sono un’autentica spremuta di frutta, in particolare della melagrana, un superfrutto dalle eccezionali proprietà nutraceutiche che Masseria Fruttirossi coltiva su 350 ettari di proprietà in Puglia.La trasformazione e il confezionamento dei succhi “Lome Super Fruit” avvengono nello stabilimento di Masseria Fruttirossi, ubicato direttamente tra i campi, utilizzando esclusivamente le melagrane coltivate nelle sue piantagioni, realizzando un innovativo ciclo produttivo chiuso che garantisce la salubrità e la tracciabilità del prodotto.Masseria Fruttirossi - “Lome Super Fruit” è un’azienda agritech di Castellaneta Marina, in Puglia, dove coltiva oltre 400 ettari di proprietà nello stesso areale: 340 ettari a melograno – di cui è il principale produttore italiano – e 40 ettari ad avocado. Lo stabilimento di trasformazione e confezionamento dei frutti è ubicato nelle piantagioni realizzando così un innovativo ciclo produttivo chiuso. I prodotti sono commercializzati sui mercati nazionali ed esteri con il brand “Lome Super Fruit”. I succhi sono tutti 100% pura spremuta di frutta senza impiego di concentrati. L’azienda possiede le principali certificazioni di qualità internazionali: “British Retail Consortium”, “International Food Standard”, “Global Gap Catena di Custodia”, “Smeta Pillar 4” e “VeganOK”.