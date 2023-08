CONVERSANO - È Michael Dudok de Wit l’ospite d’onore della XXI edizione di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, che si terrà a Conversano, in provincia di Bari, dal 21 al 26 agosto. Un’edizione che si preannuncia ricca di incontri, proiezioni, laboratori e approfondimenti sul mondo del cinema d’animazione autoriale, e che sarà impreziosita dalla presenza del grande artista e autore olandese, che incontrerà il pubblico di appassionati e curiosi e riceverà giovedì 24 agosto, dal direttore della kermesse Luigi Iovane, il Premio alla Carriera 2023 di Imaginaria.Per l’occasione sarà presentata al pubblico di Conversano la sua intera filmografia, incluso l’acclamato e struggente cortometraggio Father and Daughter che gli è valso, nel 2000, il Premio Oscar come Miglior Cortometraggio d’Animazione, un BAFTA, il Grand Prix ad Annecy, il Grand Prix all’Animafest Zagreb e dozzine di altri importanti riconoscimenti, in cui un padre e una figlia raccontano attraverso un silenzio carico di significati le stagioni della vita e il legame indissolubile che può esistere, anche dopo la morte, tra le persone che si amano.Dudok de Wit ha esordito nel 1978 con il corto The Interview, a cui nel 1992 è seguito The Sweep. È nel 1994 però che raggiunge il successo grazie a The Monk and the Fish, nominato all’Oscar e al César per il miglior cortometraggio d’animazione. La tartaruga rossa - opera che disegna metaforicamente le tappe della vita dell’uomo, raccontandone ostacoli e scoperte e affrontando temi sempre attuali come l’amore, la genitorialità, la vecchiaia e la morte - è il suo film esordio, invece, nel mondo del lungometraggio d’animazione. L’opera, prodotto dallo Studio Ghibli (in coproduzione con le francesi Prima Linea Productions, Why Not Production e Wild Bunch), ha conquistato il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2016 nella sezione Un Certain Regard e una nomination agli Oscar nella categoria animazione. Del 2006, invece, il suo ultimo corto, The Aroma of Tea, disegnato interamente a pennello con il tè.“Il pubblico ha apprezzato molto oltre a Father and Dauther anche The Monk and the Fish, mentre io non saprei dire a quale mia opera mi senta più legato - commenta Dudok de Wit - perché ogni progetto ha comportato gioie e difficoltà. Se guardo al presente, personalmente non mi sono fatto ancora un’idea sull’aumento delle controversie legate all’intelligenza artificiale nel mondo dell’animazione: da un lato lo trovo molto affascinante, mentre dall’altro concordo che ci siano aspetti preoccupanti, anche se è esiste da più di trent’anni con risultati sorprendenti, ed è interessante come oggi i contenuti di arte animata vertano sempre più verso argomenti come l’immigrazione, la salute mentale e l’eco ansia.” E sulla sua presenza a Imaginaria aggiunge: “Sono molto felice di venire per la prima volta in Puglia: sono stato spesso in Italia da bambino, ed è sempre una gioia visitare questo Paese, ho avuto il grande piacere di tenere conferenze a Trieste, Venezia, Padova, Torino e nella meravigliosa Civita di Bagnoregio. Un consiglio che darei ai giovani artisti? Continuate ad ascoltare i vostri desideri e orientamenti più profondi. Questo è di gran lunga il miglior suggerimento che posso dare non solo agli artisti ma alle persone creative in generale, e lo pratico in prima persona, anno dopo anno, osservando chi mi ispira, non solo nel mondo dell’arte.”