MAUI, HAWAII - L'isola di Maui, nelle Hawaii, è stata colpita da un incendio devastante che ha provocato oltre 100 vittime, in particolare nella città di Lahaina lungo la costa occidentale. L'annuncio è stato fatto dal governatore dell'arcipelago americano, Josh Green."Nel complesso, sono state perse 101 vite", ha dichiarato Green in un discorso trasmesso in televisione, aggiungendo che i soccorritori hanno finora coperto poco più di un quarto dell'area di ricerca designata.Questo incendio è il più mortale negli Stati Uniti da oltre un secolo. Lahaina è stata quasi completamente avvolta dalle fiamme, con migliaia di edifici distrutti e molti ridotti a cenere.Nell'ex capitale del regno delle Hawaii, che contava 12.000 abitanti, le autorità hanno allertato che il numero delle vittime potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi giorni.I parenti delle persone disperse sono incoraggiati a sottoporsi al test del DNA per aiutare nell'identificazione delle vittime, spesso irriconoscibili a causa delle devastanti condizioni causate dall'incendio.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che visiterà le Hawaii "il prima possibile" per valutare i danni. Durante la visita a un'azienda nel Wisconsin, ha affermato: "Mia moglie Jill ed io andremo alle Hawaii il prima possibile", sottolineando l'importanza di non intralciare le operazioni di soccorso.